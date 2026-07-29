Los delitos por los que Angie Rodríguez denunció al presidente Gustavo Petro

A menos de diez días del fin de su gobierno, el presidente, Gustavo Petro, enfrentará un nuevo proceso penal en su contra, esta vez instaurado por quien fuera su mano derecha, Angie Rodríguez.

En medio de esta pelea que no parece tener fin, la que hoy es gerente del Fondo de Adaptación se dirigió junto con su abogado, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el juez natural del jefe de Estado, para instaurar la demanda.

"Nadie está por encima de la Constitución y de la ley y eso involucra al Presidente. Yo sé que lo que se me viene no es fácil porque va a hacer una serie de campañas para desprestigiarme, ya me ha tratado como una persona loca o incompetente", señaló Rodríguez, durante la diligencia.

Ruiz calificó como una "bajeza absoluta" que el presidente Petro haya divulgado aspectos relacionados con la salud mental de Rodríguez, al calificar el hecho como una "persecución" hacia la funcionaria y anunciando la radicación de una demanda de acción de reparación directa por daños a la moral y a la salud.

Los cuatro delitos

En la denuncia conocida por este medio de más de 10 hojas, los cargos de la defensa de Rodríguez fueron por los delitos de constreñimiento ilegal, tráfico de influencias, peculado por aplicación oficial diferente y el de injuria y calumnia.

Lea aquí: Refuerzan controles para evitar que exmilitares se vinculen a mercenarismo

Citando trinos del mandatario sobre presuntos "mensajes estigmatizantes", la denuncia insistió en sus señalamientos de corrupción y favorecimientos hacia Juliana Guerrero, sumado al maltrato hacia la gerente del Fondo de Adaptación.

Sobre el delito de peculado por aplicación oficial, la denuncia señaló la “presión” ejercida por el presidente Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, contra Rodríguez para trasladar un billón de pesos del Fondo de Adaptación, violando la ley sobre el manejo del presupuesto al no tener justificación fiscal alguna.

A esto se sumó el tráfico de influencias, al sostener que el presidente Petro "tenía un interés particular" en el nombramiento de Guerrero y la presión para que pudiera ejercer el cargo pese a que no cumplía con los requisitos exigidos por la ley. Agregó que al no acceder al nombramiento de Guerrero, "el señor Petro Urrego ordenó su desvinculación como directora del Dapre.

La denuncia recalcó en la existencia del constreñimiento ilegal, al señalar que "el señor Gustavo Petro la obligó a tolerar durante mucho tiempo acciones ilegales que ejercía en su presencia y que direccionaba en su contra como resultado de su negativa".

Frente a los cargos de injuria y calumnia, la demanda acusó al Presidente de vulnerar los principios del buen nombre y la honra de Rodríguez, "por cuenta de intereses políticos".

Lea también: Siete de cada diez casos de trata ocurren dentro de Colombia

Para tal efecto se citaron varios trinos del mandatario, que harían mención a "señalamientos injuriosos, calumniosos y machistas en su afán por desacreditar su criterio para impedir el nombramiento de Juliana Guerrero y hasta acusándola de tener nexos paramilitares".

"Y si no saque a Angie del Dapre sino para que saliera de un puesto que genera mucha influencia en toda la administración, lo hice por una relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo, Llevo una lucha permanente contra el narcoparamilitarismo y no admito eso", escribió Petro en uno de sus mensaje de la víspera.

Tras instaurar la denuncia, Rodríguez aseguró que no descarta acudir a instancias internacionales en caso de que la justicia colombiana no tome las medidas necesarias en contra del Presidente y le proteja su vida en medio de sus acusaciones contra el gobierno saliente.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .