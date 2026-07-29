Siete de cada diez casos de trata ocurren dentro de Colombia

Siete de cada diez casos de trata de personas atendidos durante 2025 ocurrieron dentro del territorio nacional, mientras que el 94,4% de las víctimas fueron mujeres y cuatro de cada diez casos estuvieron relacionados con el conflicto armado, según el boletín ‘El panorama defensorial de la trata de personas en Colombia durante 2025, presentado por la Defensoría del Pueblo.

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De acuerdo con el documento, 186 de los 268 casos, es decir, 69,4% correspondieron a trata interna, es decir, situaciones en las que las personas fueron captadas, trasladadas y explotadas dentro de Colombia. Otros 58 casos, representados en el 21,6% fueron catalogados como trata mixta y 24 (9%) como trata externa.



La Defensoría señaló que estos resultados desmienten la percepción de que la trata de personas ocurre principalmente fuera del país y advirtió que, por el contrario, las víctimas "permanecen dentro del territorio nacional, sus comunidades e, incluso, sus propias viviendas", donde continúan siendo objeto de explotación.

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El informe también muestra que 253 de las 268 víctimas atendidas, equivalentes a 94,4% fueron mujeres, mientras que el 92,9% tenía entre 19 y 59 años, es decir, personas en edad productiva.



Además, el 81,7% pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que, según la entidad, representa una mayor exposición de las personas en condiciones de vulnerabilidad económica.



En cuanto a las formas de explotación, la Defensoría encontró que la explotación sexual fue la principal finalidad de la trata de personas, con 199 atenciones, equivalentes al 74% de los casos. Le siguieron los trabajos forzados con el 6% y el matrimonio servil con 5%. En 13 casos, una misma víctima fue sometida simultáneamente a más de una modalidad de explotación.



Según los registros de la entidad, 109 casos, es decir, 40,7% estuvieron asociados de manera directa o indirecta con dinámicas del conflicto armado. La Defensoría indicó que en algunos territorios grupos armados ilegales recurren a redes de trata o participan directamente en la captación y explotación de víctimas, especialmente con fines de explotación sexual y trabajos forzados.



Territorialmente, la mayor concentración de casos se registró en Norte de Santander, donde Cúcuta reportó el 25,4% con 68 atenciones y en Tibú, el 10,1% con 27 casos. La entidad atribuyó esa concentración a factores como la condición de frontera, las economías ilícitas y el conflicto armado, que incrementan los riesgos de captación y explotación.

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Otro de los hallazgos del informe es que 114 víctimas, equivalentes al 43% eran de nacionalidad venezolana y que la mayoría se encontraba en situación migratoria regular. La Defensoría indicó que la irregularidad migratoria no es el único factor de riesgo y advirtió que la falta de redes de apoyo y las barreras para acceder a derechos también favorecen la acción de las redes de trata.



El documento también recopiló cifras de otras entidades como La Fiscalía General de la Nación, entidad que reportó 329 noticias criminales por trata de personas durante 2025, mientras que el Ministerio del Interior registró 435 casos, de los cuales 380 correspondieron a mujeres.

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