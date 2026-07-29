Refuerzan controles para evitar que exmilitares se vinculen a mercenarismo

Migración Colombia adelanta una estrategia de prevención para disuadir a connacionales que planean viajar al exterior a prestar servicios tácticos o militares en zonas de conflicto, ante el riesgo de ser engañados, privados de sus documentos y atrapados en hostilidades bajo condiciones de explotación laboral, informó la entidad.



El organismo identificó patrones de traslado hacia destinos vinculados a conflictos armados internacionales y perfiles de viajeros susceptibles de caer en redes de trata. Como parte de la estrategia, los oficiales de control migratorio brindan charlas de sensibilización de manera discrecional cuando detectan indicios de riesgo.



Aunque la entidad no tiene facultades para impedir la salida del país, busca anticiparse para lograr el desistimiento del viaje o informar sobre las acciones a tomar ante situaciones de peligro.



Paralelamente, la aplicación LibertApp permite a ciudadanos colombianos y extranjeros reportar, desde cualquier lugar del mundo, casos sospechosos de trata de personas o situaciones de riesgo de vinculación a actividades relacionadas con conflictos armados.



Con base en esas alertas, el Grupo de Investigación de Policía Judicial de Migración Colombia recolecta elementos materiales probatorios y coordina con el Centro Operativo Anti-Trata (COAT).



El COAT, integrado por el Ministerio del Interior y autoridades con funciones de policía judicial, articula la ruta de atención con entidades nacionales y territoriales para garantizar la protección y asistencia de las víctimas. Esta coordinación facilita acciones de prevención, rescate y retorno seguro en alianza con la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados de Colombia en el exterior.

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Tras las charlas en los puestos de control y con el consentimiento del viajero, Migración Colombia genera un reporte al COAT para brindar asistencia, mejorar las condiciones de vida en el territorio nacional o gestionar el retorno seguro, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y los instrumentos internacionales de derechos humanos.



"Sobre el delito la trata de personas hemos detectado que las personas son engañadas para conducirlas al mercenarismo en conflictos internacionales, habitualmente usando rutas de viaje alternas que no generan alarmas, con extensas propuestas de contrato en idioma extranjero para dificultar el conocimiento de derechos y obligaciones legales, con pago anticipado de tiquetes y hospedaje para generar confianza, pero luego se cambian todas las condiciones, les retienen su documentación y teléfonos celulares, y quedan incomunicados en una Nación que no conocen", afirmó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.



En marzo pasado, la ONU estimó que al menos 10.000 colombianos se vincularon en calidad de mercenarios en conflictos armados en lugares como la República Democrática del Congo, Ucrania y Sudán.

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