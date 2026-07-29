ANLA autoriza nueva modificación para línea eléctrica que pasa por Norte de Santander

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la segunda modificación de la licencia ambiental del proyecto Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso a 500 kV.



El proyecto, que es desarrollado por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), busca el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país, atraviesa municipios de Cesar, Norte de Santander y Santander, conectando la Subestación La Loma (Cesar) con la Subestación Sogamoso (Santander).

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La ANLA recordó que el proyecto cuenta con licencia ambiental desde octubre de 2024; para 2026 la autoridad aprobó una primera modificación que viabilizó la incorporación de infraestructura y obras adicionales para su ejecució, esta segunda modificación responde a la necesidad de ajustar algunos componentes constructivos del proyecto para facilitar su desarrollo, manteniendo los criterios de protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.



“Cada modificación de una licencia ambiental implica una nueva evaluación integral por parte de la ANLA. En este caso verificamos que las obras propuestas cuentan con medidas suficientes para prevenir, mitigar, corregir y compensar sus impactos garantizando que el desarrollo de las obras sea compatible con la protección de los ecosistemas y de las comunidades del territorio”, afirmó la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la ANLA, Diana Hurtado.

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En ese sentido, esta segunda modificación de la licencia ambiental autoriza, entre otras intervenciones, la adecuación de 21 sitios de torres, 21 áreas de maniobra, la habilitación de 53 nuevos accesos, 11,61 hectáreas de trochas de riega, 10 ocupaciones de cauce, y el aprovechamiento forestal asociado a estas obras.



La ANLA concluyó destacando que la Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso a 500 kV desempeña un papel estratégico para el Sistema de Transmisión Nacional, ya que permitirá transportar la energía proveniente de parques eólicos ubicados en La Guajira hacia el centro del país, integrándola con la generación hidroeléctrica asociada a la Subestación Sogamoso.

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