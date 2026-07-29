Condenan a Carlos Caicedo por irregularidades en contratación del sistema de salud en Santa Marta

La Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La decisión corresponde al proceso relacionado con la contratación del sistema de salud durante su administración en la capital del Magdalena.

El fallo se produjo después de que el despacho judicial analizara las pruebas recaudadas durante el proceso penal, centradas en establecer la legalidad de las actuaciones realizadas en la contratación que fue objeto de investigación. La decisión representa un nuevo avance en uno de los casos judiciales de mayor impacto sobre el manejo de recursos públicos en Santa Marta.

¿Por qué fue condenado Carlos Caicedo por la contratación del sistema de salud?

La investigación determinó la existencia de irregularidades en los contratos vinculados al sistema de salud durante la administración de Caicedo como alcalde de Santa Marta. Con base en el material probatorio presentado en el juicio, la jueza resolvió emitir una sentencia condenatoria por los delitos imputados.

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El proceso judicial contra el exmandatario se prolongó durante doce años antes de llegar a esta decisión. Aunque la responsabilidad penal ya fue definida por el despacho, el monto de la pena será dado a conocer en una etapa posterior del proceso.

Tras conocerse el fallo, el Distrito de Santa Marta, reconocido como víctima dentro del caso, solicitó la captura inmediata del dirigente político. Esa petición fue rechazada por la defensa de Carlos Caicedo durante la audiencia.

Por su parte, la Fiscalía pidió a la justicia que no conceda beneficios judiciales al exgobernador. El ente acusador sostuvo que las conductas por las cuales fue condenado revisten especial gravedad debido a que están relacionadas con la administración pública y con recursos destinados al sistema de salud.

La decisión judicial se refiere específicamente a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en el marco de la contratación investigada durante el periodo en que Caicedo ejerció como alcalde de Santa Marta.

Con la emisión del sentido condenatorio, el proceso entra en una nueva fase en la que el despacho judicial deberá definir la pena que cumplirá el exmandatario, mientras continúan las actuaciones derivadas de la solicitud de la Fiscalía y de las peticiones formuladas por las partes involucradas en el caso.

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