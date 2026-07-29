Reconocida cantante abrió su corazón al revelar que padece Parkinson y enfrentó un cáncer de piel

La reconocida cantante estadounidense Carly Simon, una de las voces más emblemáticas de la música popular y recordada por éxitos como You’re So Vain, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

A sus 83 años, la artista decidió hablar públicamente sobre su condición médica durante una entrevista concedida a la revista People, en la que confirmó que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson. Además, contó que también tuvo que someterse a una cirugía tras ser diagnosticada con un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel.

La intérprete explicó que durante mucho tiempo guardó silencio sobre su situación porque necesitaba comprender el diagnóstico y adaptarse a los cambios que este ha traído a su vida. Según señaló, el Parkinson se manifiesta de manera diferente en cada persona y puede presentar variaciones significativas de un día a otro.

“Muchas personas me han escrito, amablemente preguntando sobre mi relativo silencio, preguntando cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson”, expresó la cantante.

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Carly Simon habló de su enfermedad

Simon también reveló que durante años atribuyó algunas de sus dificultades para caminar a la artritis y a varias cirugías de reemplazo de rodillas y cadera. Sin embargo, tras una evaluación médica más profunda, recibió el diagnóstico definitivo y comenzó un tratamiento para controlar la rigidez y otros síntomas asociados a la enfermedad.

La artista explicó que el Parkinson no solo afecta la movilidad, sino que también puede generar agotamiento, ansiedad, depresión y apatía. Aun así, aseguró que continúa enfrentando esta etapa con determinación y aprendiendo a convivir con una condición que puede cambiar radicalmente de un día para otro.

Con su testimonio, Carly Simon no solo aclaró las razones de su ausencia pública en los últimos años, sino que también envió un mensaje de sinceridad sobre los desafíos que implica vivir con una enfermedad neurodegenerativa, manteniendo una actitud de adaptación y resiliencia frente a los cambios que ha traído a su vida.

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