El momento de Lina Tejeiro en MasterChef que hoy muchos relacionan con su embarazo

El Universal- El primer reto de eliminación de MasterChef Celebrity estuvo cargado de tensión, nervios y emotividad. Ninguno de los participantes quería convertirse en el primer eliminado de la temporada, por lo que las emociones estuvieron a flor de piel durante toda la jornada.

Una de las concursantes que más llamó la atención fue Lina Tejeiro, quien no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la presión que sentía por enfrentar el reto de eliminación. Su reacción conmovió tanto a sus compañeros como a los televidentes.

¿Lina Tejeiro ya estaba embarazada durante las grabaciones de MasterChef?

Durante el episodio, Claudia Bahamón le preguntó a la actriz cómo se sentía ante la posibilidad de abandonar la competencia. Lina respondió con total sinceridad y dejó ver un lado mucho más sensible de su personalidad.

“Últimamente ando demasiado emocional, estoy muy frustrada porque no quiero estar en este reto de eliminación. No sé si estoy preparada para asumirlo, estoy muy nerviosa, pero con toda la actitud de salir del delantal negro”, expresó frente a las cámaras.

Tras la emisión del capítulo, varios usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar ese momento con el embarazo de la actriz, al considerar que su sensibilidad podría haber sido una señal temprana de la gestación.

Según algunos comentarios que se viralizaron en plataformas digitales, Lina ya podría haber estado embarazada durante las grabaciones de ese episodio, aunque aún no lo sabía.

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La teoría tomó fuerza entre los seguidores del programa, especialmente después de que la actriz anunciara meses más tarde que estaba esperando a su primer hijo, Gael.

“Ya sabemos por qué estabas tan emocional”, “Eran las hormonas”, “Ahora todo tiene sentido” y “Eran los síntomas del embarazo”, fueron algunas de las reacciones que acumularon cientos de interacciones en redes sociales.

Aunque Lina no ha confirmado que en ese momento ya estuviera embarazada, los comentarios de los internautas despertaron la curiosidad de muchos seguidores, quienes volvieron a ver la escena bajo una nueva perspectiva.

Más allá de las especulaciones, Claudia Bahamón aprovechó el momento para resaltar el crecimiento personal y profesional de Lina Tejeiro, recordando que el público ha sido testigo de su evolución desde muy joven.

La presentadora destacó que la intensidad con la que vive cada reto refleja el compromiso y la responsabilidad que siempre ha demostrado en los distintos proyectos que ha asumido a lo largo de su carrera.

Por ahora, la teoría sobre si Lina ya estaba embarazada durante ese episodio sigue siendo una interpretación de los seguidores, quienes encontraron en aquella emotiva escena una posible pista de una noticia que la actriz conocería tiempo después.

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