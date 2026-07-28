Nos robaron absolutamente todo: Paola Turbay relató el angustiante momento que vivió en Europa

Paola Turbay compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió recientemente junto a su familia durante un viaje por Europa. La actriz y exreina de belleza reveló que fueron víctimas de un robo que les hizo perder todas sus pertenencias, incluidos documentos esenciales para continuar con sus planes.

A través de sus redes sociales, la también presentadora contó que delincuentes rompieron el vidrio del vehículo en el que se movilizaban y se llevaron todo lo que tenían en su interior. Entre los objetos hurtados estaban las maletas, morrales y pasaportes, una situación que cambió por completo el inicio de sus vacaciones.

“Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo: maletas, morrales, pasaportes… ¡TODO! Respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje”, relató la actriz.

Paola Turbay habló del robo que cambió por completo sus planes de viaje

Pese al impacto del robo, Turbay aseguró que ella y su familia decidieron no dejar que la situación arruinara por completo la experiencia. Tras realizar los trámites necesarios y denunciar lo ocurrido, optaron por continuar con el recorrido que tenían planeado.

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La exseñorita Colombia explicó que prefirió no revelar el país donde ocurrió el hurto, pues no desea que el hecho afecte la imagen de un destino que sigue apreciando profundamente.

“No voy a decir en qué país nos robaron porque no quiero hacerle mala publicidad. Sigue siendo un país que amo y al que volvería sin pensarlo dos veces”, afirmó.

Luego del incidente, Paola y su esposo retomaron su viaje por los Balcanes, una aventura que emprendieron con el objetivo de conocer más sobre la historia de la antigua Yugoslavia. Durante el recorrido visitaron varios destinos, entre ellos Eslovenia, un país que describió como un lugar de ensueño por sus paisajes, arquitectura y limpieza.

Aunque el robo marcó el inicio de sus vacaciones, la actriz decidió enfocarse en las experiencias positivas del viaje. Su historia fue aplaudida por muchos seguidores, quienes destacaron la serenidad con la que enfrentó una situación que para muchas personas habría significado cancelar por completo sus planes.