Nació la primera nieta de Daddy Yankee, así anunció la noticia su hija Jesaaelys

Daddy Yankee vive una nueva etapa en su vida familiar. Su hija menor, Jesaaelys Ayala González, anunció el nacimiento de su primera hija, Eira Del Mar, noticia que convierte al cantante puertorriqueño en abuelo por primera vez.

La creadora de contenido compartió la noticia este 27 de julio a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras fotografías de la recién nacida y dedicó un emotivo mensaje para celebrar su llegada.

“Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición”, escribió Jesaaelys junto a las imágenes tomadas en el hospital.

Según detalló la influenciadora, Eira Del Mar nació el pasado 22 de julio de 2026 a las 2:41 de la tarde. La pequeña llega después de un proceso especialmente significativo para la pareja, ya que el embarazo ocurrió tras la pérdida gestacional que Jesaaelys sufrió en septiembre de 2025.

Cuando anunció que esperaba nuevamente un bebé, explicó a sus seguidores que se trataba de un “bebé arcoíris”, término utilizado para describir a los hijos que nacen después de una pérdida durante el embarazo. Desde entonces documentó parte de la gestación hasta el nacimiento de su hija.

La recién nacida es fruto del matrimonio entre Jesaaelys Ayala y Carlos Olmo, quienes contrajeron matrimonio en octubre de 2025 y suelen compartir aspectos de su vida familiar en redes sociales.

Daddy Yankee aún no se pronuncia

Aunque el nacimiento marca un momento importante para la familia del intérprete de Gasolina, hasta el momento Daddy Yankee no ha reaccionado públicamente a la llegada de su primera nieta.

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El artista tampoco ha compartido fotografías ni mensajes relacionados con el nacimiento de Eira Del Mar.

Su silencio coincide con el momento personal que atraviesa el cantante, luego de que en los últimos meses se hiciera público el distanciamiento con parte de su entorno familiar tras su separación de Mireddys González y los procesos legales que se han derivado de ese conflicto.