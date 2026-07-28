Luna del Ciervo en julio, ¿cómo se podrá ver el fenómeno en Colombia?

El calendario de julio trae un espectáculo en su cielo con un fenómeno astrológico de la época, pues este miércoles, 29 de julio se dará el tradicional plenilunio o la Luna del Ciervo. Este ocurre cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, permitiendo que la cara visible del satélite se ilumine por completo.

Su nombre, Luna del Ciervo, proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. Estas comunidades asociaban la luna llena de julio con el momento del ciclo natural en el que a los ciervos machos les comienzan a crecer sus nuevas cornamentas, las cuales están inicialmente recubiertas por una fina capa de terciopelo.

Este evento, que marca la primera luna llena del verano en el hemisferio norte, representa para algunas culturas un símbolo de renovación y fortaleza. En otras culturas también recibe nombres como Luna del Heno, Luna del Salmón o Luna de las Frambuesas.

¿Cómo se puede ver la Luna del Ciervo en Colombia?

Este espectáculo se podrá ver en Colombia este 29 de julio. Según el cálculo de astrónomos, la fase llena exacta ocurrirá a las 9:36 a. m. hora local, sin embargo, el mejor momento para verla será al anochecer del mismo miércoles, cuando el satélite aparezca sobre el horizonte.

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También se prevé que durante la noche siguiente del jueves 30 de julio la Luna mantenga una apariencia de disco completo, para percibirla se debe mirar hacia el horizonte este (oriental) poco después de la puesta del sol.

Para apreciarla no se requieren equipos especiales; se puede disfrutar a simple vista desde lugares con cielos despejados. No obstante, usar prismáticos o telescopios permitirá apreciar mejor los mares lunares y los grandes cráteres.

Al salir, la Luna podrá verse de un tono anaranjado o dorado debido a la atmósfera terrestre. También, se producirá el efecto de la “ilusión lunar”, que hace que el satélite parezca mucho más grande de lo habitual cuando está cerca de edificios, árboles o montañas en el horizonte.

Este fenómeno va más allá de la astronomía, pues también tiene creencias asociadas al cuidado personal ya que existe la idea de que la luna llena favorece un crecimiento del cabello más rápido, fuerte y abundante.

Tomado de El Colombiano.

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