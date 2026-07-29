Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú y anunció alza del salario mínimo y medidas contra la inseguridad

Keiko Fujimori asumió el martes la presidencia de la República del Perú y, en su primer mensaje a la nación, realizó un diagnóstico crítico del país que recibe, marcado por la inseguridad ciudadana, la debilidad institucional, las brechas sociales y la baja capacidad de ejecución del Estado. La mandataria se convirtió en la novena presidenta peruana en los últimos 15 años, en un escenario político atravesado por la inestabilidad y la pérdida de confianza ciudadana.

“Recibimos un Perú marcado por el abandono estatal”, afirmó Fujimori durante su discurso ante el Congreso. La presidenta sostuvo que su gobierno inicia con “un Estado debilitado por la improvisación” y por “la ausencia de una visión de país que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú”.

Uno de los principales cuestionamientos de la nueva mandataria estuvo dirigido a la eficiencia del gasto público. Fujimori aseguró que diversos análisis estiman que la ineficiencia del Estado representa pérdidas superiores a los US$11.751 millones cada año.

La presidenta también señaló que la deficiente gestión de las compras públicas genera pérdidas de hasta 19% del gasto contratado, pese a que la inversión pública prácticamente se duplicó durante la última década y alcanzó, en promedio, 4,9% del Producto Bruto Interno.

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Sin embargo, advirtió que las brechas permanecen abiertas. “Cerca de la mitad de nuestros colegios se encuentran en muy mal estado. 72% de la red vial departamental sigue sin pavimentar”, manifestó.

La inseguridad fue uno de los ejes centrales del mensaje presidencial. Fujimori afirmó que la extorsión se convirtió en una de las principales amenazas para los ciudadanos y los pequeños negocios. “La extorsión asfixia al pequeño comerciante, al mototaxista, al emprendedor que con tanto sudor levanta un negocio”, sostuvo.

Como respuesta, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y control interno, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, hasta recuperar la autoridad del Estado en los territorios afectados.

Aumento del salario mínimo

En materia laboral, Fujimori anunció un incremento de la remuneración mínima vital, que pasará de 1.130 soles (US$332) a 1.300 soles (US$382). La mandataria explicó que el aumento estará acompañado por un bono compensatorio para las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de reducir el impacto del mayor costo laboral y promover nuevos empleos formales.

“Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, puntualizó.

Un país con inflación elevada

Fujimori recibe una economía que muestra señales mixtas. El PIB creció 1,8% en mayo, su menor ritmo en seis meses, aunque acumuló una expansión de 3,2% en lo que va del año y de 3,54% en los últimos 12 meses.

La manufactura, que representa cerca de 16% del PIB, registró una caída superior a 10%, mientras que minería e hidrocarburos, alrededor de 15% de la economía, avanzaron 2,6%.

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Uno de los principales desafíos será la inflación. El IPC de Lima alcanzó 4,01% anual en junio, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú, establecido entre 1% y 3%. En el mercado laboral, el país registra 17,59 millones de personas ocupadas, mientras que el empleo formal alcanzó 6,60 millones de puestos en abril, con crecimiento interanual de 4%.

Más de 18 proyectos de infraestructura

En infraestructura, Fujimori anunció la ejecución y culminación de al menos 18 grandes proyectos durante su mandato, con énfasis en transporte y conectividad. Entre las obras mencionadas están la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, además de los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca. También incluyó proyectos fuera de la capital, como la Nueva Carretera Central, las vías Oyón-Ambo, Canta-La Viuda-Unish, Puerto Ocopa-Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4.

Tomado de La República