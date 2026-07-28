Centro Democrático postula al representante Juan Felipe Corzo para la Presidencia de la Comisión Séptima

La decisión se hizo oficial este martes 28 de julio mediante una carta firmada por el director a nivel nacional del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, donde se informa que la designación de Juan Felipe Corzo es producto de las deliberaciones y consensos a los que llegaron a interior del partido.

En el documento, la colectividad destaca a los integrantes de la Comisión Séptima, que el nortesantandereano cuenta con el respaldo del partido por su liderazgo, trayectoria, compromiso institucional y conocimiento del trabajo legislativo.

De igual manera, el partido pidió el apoyo de los representantes que integran dicha Comisión para que respalden su candidatura, al argumentar que la postulación hace parte de acuerdos políticos alcanzados con las diferentes bancadas del Congreso

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¿Qué hace la Comisión Séptima?

Su papel es uno de los más relevantes en el Legislativo, pues estudia proyectos de temas de salud, trabajo, seguridad socias y otros aspectos de carácter social.

La aspiración de Juan Felipe Corzo se suma a la del también representante nortesantandereano, José Luis Duarte, del Partido Conservador, quien fue postulado para presidir la Comisión Quinta de la Cámara.

La elección de la mesa directiva de la Comisión Séptima está prevista para mañana miércoles 29 de julio en horas de la mañana.

De concretarse ambas designaciones, el departamento tendría representación al frente de dos de las comisiones más importantes de la Cámara de Representantes.