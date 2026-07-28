Cámara aprobó la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali con 117 votos a favor

El presidente electo Abelardo de la Espriella se podrá posesionar en Cali. La Cámara de Representantes votó este martes a favor de la proposición con 117 votos por el sí y tan solo 7 por el no.

Lea aquí: Representante José Luis Duarte, la carta de los conservadores para presidir la Comisión Quinta

La semana pasada ya había votado el Senado para aprobar la posesión en Popayán, pero este domingo el propio De la Espriella pidió cambiar el lugar por “razones climáticas”.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion