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Cámara aprobó la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali con 117 votos a favor
La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado la semana pasada.
Authored by
cesarmuñoz
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Martes, 28 de Julio de 2026

El presidente electo Abelardo de la Espriella se podrá posesionar en Cali. La Cámara de Representantes votó este martes a favor de la proposición con 117 votos por el sí y tan solo 7 por el no.

Lea aquí: Representante José Luis Duarte, la carta de los conservadores para presidir la Comisión Quinta

La semana pasada ya había votado el Senado para aprobar la posesión en Popayán, pero este domingo el propio De la Espriella pidió cambiar el lugar por “razones climáticas”.

Tomado de El Colombiano.

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