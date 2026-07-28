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Natalia López fue designada como ministra de Trabajo por Abelardo de la Espriella
El presidente electo aseguró que la monteriana trabajará por un Ministerio moderno, cercano a los ciudadanos.
Authored by
cesarmuñoz
Natalia López, Mintrabajo
La opinión
La Opinión
Martes, 28 de Julio de 2026

El anuncio fue hecho este martes 28 de julio por el presidente electo, quien a través de la red social X resaltó la trayectoria de la monteriana como abogada y docente universitaria con especializaciones en derecho público y administrativo.

Lea aquí: Cámara aprobó la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali con 117 votos a favor

Para De la Espriella, López tendrá como principales retos reducir las tasas de desempleo e informalidad, promover el emprendimiento y buscar el fortalecimiento del diálogo entre trabajadores y empleadores.

Además, aseguró que buscará consolidar un Ministerio de Trabajo "moderno, austero y cercano a los ciudadanos".

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