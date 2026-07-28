Natalia López fue designada como ministra de Trabajo por Abelardo de la Espriella

El anuncio fue hecho este martes 28 de julio por el presidente electo, quien a través de la red social X resaltó la trayectoria de la monteriana como abogada y docente universitaria con especializaciones en derecho público y administrativo.

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Para De la Espriella, López tendrá como principales retos reducir las tasas de desempleo e informalidad, promover el emprendimiento y buscar el fortalecimiento del diálogo entre trabajadores y empleadores.

Además, aseguró que buscará consolidar un Ministerio de Trabajo "moderno, austero y cercano a los ciudadanos".

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