Hannah Flórez y María Mar Superlano representaron a Cúcuta en el Mundial Sub-17 femenino de baloncesto

Representar a Colombia en un Campeonato Mundial de baloncesto fue un gran honor para las cucuteñas María Mar Superlano y Hannah Flórez, quienes estuvieron con el quinteto nacional en República Checa, en la cita orbital de esta disciplina en la categoría Sub-17 femenina.

Las dos talentosas jugadoras compitieron en territorio europeo culminando en la casilla 12 después de siete compromisos en la ciudad de Bron que sirvieron de gran aprendizaje para toda la delegación dirigida por Ricardo Pinzón.

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En el trasegar del torneo, las cafeteras sufrieron dos derrotas en la fase de grupos ante Japón (70-48) y Eslovenia (86-59) mientras un triunfo ante el equipo local (52-46). En octavos cayeron ante Nueva Zelanda (60-40), posteriormente se impusieron ante Costa de Marfil (66-51) y se despidieron con pérdidas ante Egipto (72-36) y Letonia (60-46).

Los aprendizajes de Superlano

Superlano, de 15 años, vivió una nueva experiencia con la selección tras previamente competir en el Campeonato Sudamericano Sub-17 (Chile, 2025) y los Juegos Sudamericanos de la Juventud en la modalidad 3x3 (Panamá, 2026 con medalla de plata).

Su proceso en el quinteto del técnico Pinzón le permitió tener más minutos en el Mundial y servir como una revulsiva desde el banquillo dando dinamismo en la ofensiva y aportando en trabajos de carácter defensivo.