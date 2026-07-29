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Hannah Flórez y María Mar Superlano representaron a Cúcuta en el Mundial Sub-17 femenino de baloncesto
Las dos talentosas jugadoras de 15 años hicieron parte de la Selección Colombia que terminó en la casilla 12 del Mundial celebrado en República Checa.
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gcontreras
Hannah Flórez y María Mar Superlano.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 29 de Julio de 2026

Representar a Colombia en un Campeonato Mundial de baloncesto fue un gran honor para las cucuteñas María Mar Superlano y Hannah Flórez, quienes estuvieron con el quinteto nacional en República Checa, en la cita orbital de esta disciplina en la categoría Sub-17 femenina. 

Las dos talentosas jugadoras compitieron en territorio europeo culminando en la casilla 12 después de siete compromisos en la ciudad de Bron que sirvieron de gran aprendizaje para toda la delegación dirigida por Ricardo Pinzón.

Lea aquí:  Todo listo para que los gimnastas de Norte de Santander brillen en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En el trasegar del torneo, las cafeteras sufrieron dos derrotas en la fase de grupos ante Japón (70-48) y Eslovenia (86-59) mientras un triunfo ante el equipo local (52-46). En octavos cayeron ante Nueva Zelanda (60-40), posteriormente se impusieron ante Costa de Marfil (66-51) y se despidieron con pérdidas ante Egipto (72-36) y Letonia (60-46). 

Los aprendizajes de Superlano

Superlano, de 15 años, vivió una nueva experiencia con la selección tras previamente competir en el Campeonato Sudamericano Sub-17 (Chile, 2025) y los Juegos Sudamericanos de la Juventud en la modalidad 3x3 (Panamá, 2026 con medalla de plata). 

Su proceso en el quinteto del técnico Pinzón le permitió tener más minutos en el Mundial y servir como una revulsiva desde el banquillo dando dinamismo en la ofensiva y aportando en trabajos de carácter defensivo.

María Mar Superlano.

 

“Representar a Colombia en el Mundial fue cumplir uno de mis sueños, lograrlo con 15 años, en una categoría mayor y tener una participación importante me llenó de mucho orgullo, me dio mucha más confianza en mis capacidades”, aseguró Superlano. 

La jugadora, que posicionalmente puede actuar como base o guardia, sumando todos los duelos, actuó cerca de 75 minutos con 32 puntos en total (13 de ellos contra Eslovenia), dio nueve asistencias y aportó ocho rebotes. 

“Esta experiencia me dejó una gran enseñanza y es que en cada partido, vi y confirmé, que el talento, la preparación y la mentalidad pesan mucho más que cualquier otro factor”, comentó la basquetbolista del Club Halcones de Cúcuta. 

María Mar, de 1.62 metros de estatura, afirmó que trabajará por ganarse más convocatorias en  la selección. “Sé que no es fácil, pero me siento preparada para luchar por nuevas victorias para Colombia”. 

Hannah se estrenó con Colombia

Hannah Flórez representó el baloncesto colombiano por primera vez ingresando desde el banquillo en seis choques y sumando un total de 50 minutos. 

Hannah Flórez.

 

“Fue una experiencia muy especial, enriquecedora. Me siento muy orgullosa de representar a mi país en una competencia de este nivel”, expresó la pívot de 1.92 metros de estatura, quien desde el año pasado hace parte del seleccionado antioqueño y del equipo Cariocas de Medellín. 

La potente jugadora, formada en los clubes de La Libertad y Báqueros, aportó 10 rebotes, 6 puntos y 2 asistencias.

“El torneo me dejó muchos aprendizajes deportivos y personales, me motivó a seguir mejorando y creciendo con el trabajo del día a día. Mi enfoque estará en continuar preparándome, ganar experiencia y llegar al alto nivel aprovechando cada oportunidad para seguir desarrollando mi carrera”, dijo Flórez, también de 15 años. 

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