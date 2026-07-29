Hannah Flórez y María Mar Superlano representaron a Cúcuta en el Mundial Sub-17 femenino de baloncesto

“Representar a Colombia en el Mundial fue cumplir uno de mis sueños, lograrlo con 15 años, en una categoría mayor y tener una participación importante me llenó de mucho orgullo, me dio mucha más confianza en mis capacidades”, aseguró Superlano.
La jugadora, que posicionalmente puede actuar como base o guardia, sumando todos los duelos, actuó cerca de 75 minutos con 32 puntos en total (13 de ellos contra Eslovenia), dio nueve asistencias y aportó ocho rebotes.
“Esta experiencia me dejó una gran enseñanza y es que en cada partido, vi y confirmé, que el talento, la preparación y la mentalidad pesan mucho más que cualquier otro factor”, comentó la basquetbolista del Club Halcones de Cúcuta.
María Mar, de 1.62 metros de estatura, afirmó que trabajará por ganarse más convocatorias en la selección. “Sé que no es fácil, pero me siento preparada para luchar por nuevas victorias para Colombia”.
Hannah se estrenó con Colombia
Hannah Flórez representó el baloncesto colombiano por primera vez ingresando desde el banquillo en seis choques y sumando un total de 50 minutos.