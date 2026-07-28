Camila Osorio triunfó en su primera presentación en el WTA de Memphis

En Memphis, Osorio hizo valer su servicio siendo quebrada en una sola oportunidad por una rival que batalló a lo largo del enfrentamiento salvando cinco set points en el inicio y dos puntos para partido.
La deportista de 24 años, que juega por primera vez este torneo norteamericano, se topará en la segunda ronda con la rusa Anastasia Zakharova (101) en un partido programado para el miércoles 29 de julio. En el historial tienen dos antecedentes en con triunfos colombianos: el polvo de ladrillo de Madrid en abril (6-0 y 6-3) y en el césped de Birmingham en 2024 (6-0, 4-6 y 6-3).
Camila es la quinta preclasificada en este campeonato estadounidense. Las favoritas son la rusa Ekaterina Aleksandrova (19), la local McCartney Kessler (47) y la turca Zeynep Sonmez (52). La suiza Viktorija Golubic (51) cayó en la primera ronda.
En 2026, en la modalidad de sencillos, Osorio ha disputado un total de 16 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R), Bogotá (2R), Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales), Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R), Eastburne (qualy) y Wimbledon (2R). En total, previo a Memphis, ha jugado 38 partidos con un saldo de 23 victorias y 15 caídas.
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