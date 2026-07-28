Camila Osorio triunfó en su primera presentación en el WTA de Memphis

Después de 25 días sin competir en la modalidad de sencillos, la tenista cucuteña Camila Osorio (56) reapareció en el WTA 250 de Memphis, Estados Unidos, con victoria en la primera ronda.

En el torneo que se juega sobre superficie dura, la mejor de Colombia se impuso la noche del lunes ante la australiana Storm Hunter (180) con parciales de 7-5 y 7-5 en una hora y 43 minutos de compromiso.

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La nortesantandereana, que no actuaba desde la segunda ronda de Wimbledon, consiguió su doblete de victorias ante Hunter, a la que en febrero, en Doha, superó 6-1 y 7-5.