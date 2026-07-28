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Camila Osorio triunfó en su primera presentación en el WTA de Memphis
La tenista cucuteña se impuso en la primera ronda ante la australiana Storm Hunter (180).
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gcontreras
CAMILA OSORIO
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 28 de Julio de 2026

Después de 25 días sin competir en la modalidad de sencillos, la tenista cucuteña Camila Osorio (56) reapareció en el WTA 250 de Memphis, Estados Unidos, con victoria en la primera ronda.

En el torneo que se juega sobre superficie dura, la mejor de Colombia se impuso la noche del lunes ante la australiana Storm Hunter (180) con parciales de 7-5 y 7-5 en una hora y 43 minutos de compromiso.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo comienza la carrera por mantenerse en la primera división

La nortesantandereana, que no actuaba desde la segunda ronda de Wimbledon, consiguió su doblete de victorias ante Hunter, a la que en febrero, en Doha, superó 6-1 y 7-5.

 

En Memphis, Osorio hizo valer su servicio siendo quebrada en una sola oportunidad por una rival que batalló a lo largo del enfrentamiento salvando cinco set points en el inicio y dos puntos para partido.

La deportista de 24 años, que juega por primera vez este torneo norteamericano, se topará en la segunda ronda con la rusa Anastasia Zakharova (101) en un partido programado para el miércoles 29 de julio. En el historial tienen dos antecedentes en con triunfos colombianos: el polvo de ladrillo de Madrid en abril (6-0 y 6-3) y en el césped de Birmingham en 2024 (6-0, 4-6 y 6-3).  

Camila es la quinta preclasificada en este campeonato estadounidense. Las favoritas son la rusa Ekaterina Aleksandrova (19), la local McCartney Kessler (47) y la turca Zeynep Sonmez (52). La suiza Viktorija Golubic (51) cayó en la primera ronda. 

En 2026, en la modalidad de sencillos, Osorio ha disputado un total de 16 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R),  Bogotá (2R),  Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales),  Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R), Eastburne (qualy) y Wimbledon (2R). En total, previo a Memphis, ha jugado 38 partidos con un saldo de 23 victorias y 15 caídas.

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