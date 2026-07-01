Todo listo para que los gimnastas de Norte de Santander brillen en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputan en Santo Domingo (República Dominicana), han entrado en su sexto día de competencias y Colombia no le pierde el paso a México, que lidera el cuadro general de medallería.

Mientras las demás disciplinas continúan sumando preseas para el país, el contingente de gimnasia artística, conformado por el medallista olímpico Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Dairon Zabala, Jorman Álvarez y el antioqueño Tomás Mejía, viajarán este martes a territorio dominicano, donde el fin de semana buscarán la consagración en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los cinco deportistas llegan con grandes expectativas y la ilusión de conquistar la medalla de oro por equipos y el título en la clasificación general individual como sus principales objetivos. En segunda instancia, aspiran a clasificar, en la medida de lo posible, a todas las finales por aparatos.

Así lo expresó el técnico del equipo, el exgimnasta Jossimar Calvo Moreno, quien, junto con el entrenador Leonardo González, tendrá la misión de llevar a buen puerto a la gimnasia colombiana.

“Primero, muy contento de volver a representar a la región y al deporte colombiano en estos juegos. Pienso que este 2026 hemos hecho un gran trabajo, reflejado en los resultados obtenidos a nivel nacional e internacional”, comentó Calvo Moreno, quien se mostró optimista sobre lo que puede lograr el equipo en Santo Domingo.

Del mismo modo, agradeció el voto de confianza que le ha brindado el entrenador Jairo Ruiz Casas para dirigir esta selección.“He tenido una larga trayectoria durante estos 26 años de carrera deportiva. Además de ser su alumno, es un orgullo representarlo ahora como entrenador. Hemos trabajado con mucha honestidad y disciplina; se ha hecho un trabajo fuerte con todos los muchachos”.

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Calvo destacó que el grupo llega en buenas condiciones y con objetivos claros para afrontar el compromiso de los Juegos Centroamericanos.

“Venimos de una gran participación en el Campeonato Panamericano de Brasil, donde el equipo tuvo un buen desempeño, no solo a nivel colectivo, sino también individual”, señaló.

Y añadió: “Esperamos que en estos Juegos Centroamericanos no sea la excepción. Lo importante es que los muchachos puedan ejecutar todas las rutinas como están planificadas y como se han venido entrenando, para que todo salga bien, que es lo que queremos”.

Los protagonistas

Para los cinco gimnastas serán sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, una cita a la que llegan con la ilusión de subir al podio, sin importar el color de la medalla, aunque todos sueñan con el oro.

El medallista olímpico de París 2024, Ángel Barajas, afirmó que “primero, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. La preparación ha sido bastante ardua, con mucho esfuerzo, dedicación y disciplina. La idea es hacer una buena representación con el equipo y en cada uno de los aparatos”.

Sobre los aspectos que han fortalecido desde sus últimas competencias para elevar el nivel y obtener mejores calificaciones, Barajas explicó que “hemos mejorado mucho la limpieza de las rutinas y también la ejecución, que es fundamental para subir las notas finales”.

Por su parte, Camilo Vera también se mostró optimista frente a la competencia.

“Venimos de una racha de triunfos en diferentes competencias importantes, donde hemos conseguido resultados muy significativos para el país y para Norte de Santander. Nos hemos preparado fuertemente para estos juegos y esperamos ejecutar los esquemas completos para tener posibilidades de medalla”.

Respecto al trabajo mental, clave en un deporte que exige precisión en cada movimiento, Vera señaló que contaban con un excelente equipo interdisciplinario: psicólogo, médico y fisioterapeuta, “con quienes hemos trabajado tanto a nivel individual como colectivo. El psicólogo ha hecho énfasis en la concentración y el enfoque para estas competencias, y en eso hemos avanzado muy bien”.A su turno, Yan Dairon Zabala manifestó que era un orgullo representar al país y la ciudad. “La preparación ha sido ardua y buscamos mejorar la actuación del Panamericano. Queremos consagrar a nuestro equipo como el mejor y, de la mano de Dios, sabemos que todo va a salir bien”.

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Por último, Jorman Álvarez, otro de los jóvenes que hace parte del proceso liderado por Jairo Ruiz, aseguró que viaja con la ilusión de lograr una importante cosecha de medallas.

“Estamos emocionados y preparados mentalmente para esta competencia. Hay países muy fuertes, como Cuba, México, Guatemala y Venezuela, pero tenemos confianza en nuestro trabajo y creemos que podemos subir al podio por equipos”.

Álvarez destacó el esfuerzo realizado durante todo el proceso de preparación.

“Han sido días, meses y años de entrenamiento para llegar a unos Juegos Centroamericanos. Lo más importante para nosotros es ejecutar las rutinas completas, que es lo que nos ha recalcado el profesor Jairo Ruiz. En lo personal, he mejorado mucho mis notas y eso nos da un plus de seguridad para estar en las finales”, concluyó.

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