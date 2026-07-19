Sigue la lucha por el coliseo de combates de Cúcuta

Para un buen desarrollo, el fomento y práctica del deporte, aparte de contar con los atletas, quienes son la materia prima para forjar medallistas, se necesita de escenarios óptimos en buenas condiciones y calidad técnica.

Por ejemplo, el IMRD ha planteado un proyecto de rescatar el estadio de atletismo ubicado en la ciudadela Juan Atalaya, recuperación que podría comenzar antes de finalizar el 2026, entendiendo que el próximo año se disputarán los Juegos Nacionales en Sincelejo y Montería.

Para ello se necesita una pista óptima para los entrenamientos y preparación de los atletas rojinegros.

No obstante, así como la Liga de Atletismo se ve entusiasmada con el proyecto, otras ligas tampoco se quedan atrás.

La apuesta ahora es por los deportes de combate; el yudo, karate, taekwondo y boxeo quienes vienen esperando desde hace muchos años contar un espacio digno para su práctica, masificación y forjar nuevos campeones.

A comienzos de este año se conoció que, a través de la Gobernación y la Alcaldía, en una alianza estratégica se va a construir el coliseo para estas disciplinas, escenario que estará ubicado en el barrio Niza, frente al Parque Playa.

Sin embargo, ha pasado el primer semestre y no se conoce el inicio de la obra.

La Opinión consultó a las entrenadoras de Johana Orozco, de la Liga de Yudo, y a Bethsa Guarín, de Karate, para saber en qué va el proyecto que requeriría de una inversión aproximada de $17.000 millones.

En este sentido, Orozco y Guarín, manifestaron que en enero pasado les fue socializado el proyecto, pero por circunstancias de orden gubernamental no se ha podido arrancar con la obra y están a la espera que la gobernación dé luz verde.

“La última vez que nos reunimos con el gobernador (William Villamizar) fue en enero; ahí vimos los planos del nuevo coliseo, donde se va a hacer en Niza, pero tengo entendido que el proyecto se paró porque el presupuesto se incrementó y eso ha demorado el arranque de los trabajos”, dice Johana Orozco.

Pero ¿cómo sería el aporte entre Gobernación-Alcaldía? Según la instructora de yudo, el coliseo va a ser una realidad. El terreno lo pone la alcaldía y los recursos el departamento, pero a la fecha no se sabe cuándo se comenzarían los trabajos.

Por su parte, Bethsa Guarín mostró una postura más crítica por lo que pudo observar en el diseño del futuro escenario, del que tiene muchas expectativas e incógnitas.

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“Se necesita un espacio de acuerdo a las necesidades; hay muchos escenarios en el país que se han construido y lo ideal es que sea cómodo para la inversión que se piensa hacer. Aunque hay unos diseños, en lo personal, no han contado con nosotros las ligas, quiénes somos, que los vamos a convivir allí a futuro”, comenta la entrenadora de karate.

Mientras Johana Orozco espera que la construcción avance según lo planeado en los últimos diseños modificados, Bethsa Guarín hace un llamado a que se tenga en cuenta la voz de las ligas para ajustar el diseño a la realidad y se haga un buen coliseo.