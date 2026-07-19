Sigue la lucha por el coliseo de combates de Cúcuta

Para un buen desarrollo, el fomento y práctica del deporte, aparte de contar con los atletas, quienes son la materia prima para forjar medallistas, se necesita de escenarios óptimos en buenas condiciones y calidad técnica.
Por ejemplo, el IMRD ha planteado un proyecto de rescatar el estadio de atletismo ubicado en la ciudadela Juan Atalaya, recuperación que podría comenzar antes de finalizar el 2026, entendiendo que el próximo año se disputarán los Juegos Nacionales en Sincelejo y Montería.
Para ello se necesita una pista óptima para los entrenamientos y preparación de los atletas rojinegros.
No obstante, así como la Liga de Atletismo se ve entusiasmada con el proyecto, otras ligas tampoco se quedan atrás.
La apuesta ahora es por los deportes de combate; el yudo, karate, taekwondo y boxeo quienes vienen esperando desde hace muchos años contar un espacio digno para su práctica, masificación y forjar nuevos campeones.
A comienzos de este año se conoció que, a través de la Gobernación y la Alcaldía, en una alianza estratégica se va a construir el coliseo para estas disciplinas, escenario que estará ubicado en el barrio Niza, frente al Parque Playa.
Sin embargo, ha pasado el primer semestre y no se conoce el inicio de la obra.
La Opinión consultó a las entrenadoras de Johana Orozco, de la Liga de Yudo, y a Bethsa Guarín, de Karate, para saber en qué va el proyecto que requeriría de una inversión aproximada de $17.000 millones.
En este sentido, Orozco y Guarín, manifestaron que en enero pasado les fue socializado el proyecto, pero por circunstancias de orden gubernamental no se ha podido arrancar con la obra y están a la espera que la gobernación dé luz verde.
“La última vez que nos reunimos con el gobernador (William Villamizar) fue en enero; ahí vimos los planos del nuevo coliseo, donde se va a hacer en Niza, pero tengo entendido que el proyecto se paró porque el presupuesto se incrementó y eso ha demorado el arranque de los trabajos”, dice Johana Orozco.
Pero ¿cómo sería el aporte entre Gobernación-Alcaldía? Según la instructora de yudo, el coliseo va a ser una realidad. El terreno lo pone la alcaldía y los recursos el departamento, pero a la fecha no se sabe cuándo se comenzarían los trabajos.
Por su parte, Bethsa Guarín mostró una postura más crítica por lo que pudo observar en el diseño del futuro escenario, del que tiene muchas expectativas e incógnitas.
Le puede interesar: El cucuteño Julián Sarmiento brilló con plata y bronce en el Panamericano de natación
“Se necesita un espacio de acuerdo a las necesidades; hay muchos escenarios en el país que se han construido y lo ideal es que sea cómodo para la inversión que se piensa hacer. Aunque hay unos diseños, en lo personal, no han contado con nosotros las ligas, quiénes somos, que los vamos a convivir allí a futuro”, comenta la entrenadora de karate.
Mientras Johana Orozco espera que la construcción avance según lo planeado en los últimos diseños modificados, Bethsa Guarín hace un llamado a que se tenga en cuenta la voz de las ligas para ajustar el diseño a la realidad y se haga un buen coliseo.
Salazar de Las Palmas cuenta con moderno patinadero, construido con aportes de la alcaldía y la gobernación.
Andando sobre ruedas
Entre tanto, en otros deportes como el patinaje y el baloncesto, las cosas son diferentes y marchan sobre ruedas.
La Liga de Patinaje en los últimos cuatro o cinco años ha liderado un programa de masificación de esta disciplina, llevándola a diferentes municipios, teniendo una buena acogida donde muchos niños han encontrado una alternativa de recreación diferente a los deportes tradicionales.
Los resultados de llevar el deporte a otras comunidades han sido un puente importante entre la liga y los municipios, al punto que algunos ya cuentan con escenario, un trabajo juicioso con los clubes y compromiso de los alcaldes.
En Chinácota, Sardinata y Cucutilla, las administraciones municipales con recursos propios han hecho posible la construcción de estos escenarios que ayudan a fomentar la práctica del deporte y a tener otro espacio de recreación para sus comunidades.
Mientras que otro como el de El Zulia y Salazar de Las Palmas, cuenta con recursos de cada uno de los municipios y de la gobernación, apostándole a dos proyectos grandes. Saben que el deporte es el mejor antídoto para alejar a los niños de la adicción a las drogas y la violencia, demostrando que hacer deporte sí paga.
No ha sido una tarea fácil para los mandatarios de los diferentes municipios sacar estos proyectos adelante.
Es una inversión cuantiosa, pensarán muchos, pero es algo necesario. Uno de los objetivos claros dentro de los programas y principios institucionales del Ministerio del Deporte es fomentar la práctica deportiva en niños y jóvenes en todos los rincones de Colombia.
En ese aspecto, la administración departamental ha trabajado de la mano con los alcaldes y los resultados empiezan a verse.
Del mismo modo, en Arboledas, se tiene programado hacer entrega de la cancha de fútbol con todas las medidas reglamentarias, la cual beneficiará a los niños, adolescentes y jóvenes en la formación de nuevos talentos.
Lea también: ¡Campeón! Jesús Romero ganó el oro en boccia de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar
Por otro lado, hace aproximadamente cinco meses se inició la remodelación del coliseo Toto Hernández en su parte interior.
En el emblemático templo del baloncesto rojinegro, se le ha cambiado el maderamen y se modernizaron los camerinos.
Además tendrá nueva iluminación y se mejorarán los tableros electrónicos, como lo manifestaron meses atrás el gobernador William Villamizar y la directora de Indenorte, Leidy Ortiz.
Ha sido remozado y su reestreno aún no se sabe cuándo será, dice Jhon Guerrero, miembro del comité ejecutivo de la Liga nortesantandereana de baloncesto.
Así como se recuperan escenarios y se levantan otros, queda pendiente la tarea urgente por hacer, el coliseo de combates el cual se viene pidiendo desde hace dos décadas.
De igual manera se necesita la pista de BMX, que desde que fue borrada del mapa hace 26 años, los deportistas se han visto obligados entrenar en un escenario privado y aunque los bicicrosistas se han hecho visibles con títulos nacionales e internacionales, las autoridades departamentales y municipales no le han prestado la mayor atención.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion