El barrio María Teresa cumple 20 años y advierte sobre protestas por diferentes problemáticas

El barrio María Teresa, en la comuna 9 de Cúcuta, cumplió 20 años de fundado el pasado sábado. Durante sus dos décadas de historia, este sector se ha caracterizado por su unión vecinal y por algunas dificultades que persisten.

Edilma Correa, una de las habitantes, explicó que el barrio surgió cuando un grupo de familias comenzó a construir sus viviendas sobre terrenos baldíos. Asimismo, afirmó que inicialmente fue nombrado Springfield, pero, tras una reunión comunitaria, las personas decidieron cambiarle el nombre por el de María Teresa.

Sobre los primeros residentes, Rosa Bayona recordó que, en su mayoría, se dedicaban a comerciar productos entre Colombia y Venezuela. En años más recientes, aseguró que los habitantes se han dedicado a trabajar en Cenabastos y en labores de construcción.

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“En el barrio viven cucuteños, pero también migrantes, desplazados del Catatumbo y alrededor de 20 indígenas motilón-barí. El mayor crecimiento poblacional se presentó después del año 2015”, expuso Bayona.

Por otro lado, un hecho que marcó la historia del sector fue haber sido legalizado por el exalcalde César Rojas hace 10 años.

Lo bueno

Hoy en día, una de las mayores fortalezas de María Teresa es la unión que existe entre los vecinos. Jorge Eliecer Agredo, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, indicó que, a lo largo de los años, la comunidad se ha organizado para sacar adelante diversos proyectos.