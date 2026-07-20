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El barrio María Teresa cumple 20 años y advierte sobre protestas por diferentes problemáticas
Este sector de la comuna 9 de Cúcuta se caracteriza por su unión vecinal y por algunas dificultades que persisten.
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Barrio María Teresa - comuna 9
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 20 de Julio de 2026

El barrio María Teresa, en la comuna 9 de Cúcuta, cumplió 20 años de fundado el pasado sábado. Durante sus dos décadas de historia, este sector se ha caracterizado por su unión vecinal y por algunas dificultades que persisten.

Edilma Correa, una de las habitantes, explicó que el barrio surgió cuando un grupo de familias comenzó a construir sus viviendas sobre terrenos baldíos. Asimismo, afirmó que inicialmente fue nombrado Springfield, pero, tras una reunión comunitaria, las personas decidieron cambiarle el nombre por el de María Teresa.

Sobre los primeros residentes, Rosa Bayona recordó que, en su mayoría, se dedicaban a comerciar productos entre Colombia y Venezuela. En años más recientes, aseguró que los habitantes se han dedicado a trabajar en Cenabastos y en labores de construcción.

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“En el barrio viven cucuteños, pero también migrantes, desplazados del Catatumbo y alrededor de 20 indígenas motilón-barí. El mayor crecimiento poblacional se presentó después del año 2015”, expuso Bayona.

Por otro lado, un hecho que marcó la historia del sector fue haber sido legalizado por el exalcalde César Rojas hace 10 años.

Lo bueno 

Hoy en día, una de las mayores fortalezas de María Teresa es la unión que existe entre los vecinos. Jorge Eliecer Agredo, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, indicó que, a lo largo de los años, la comunidad se ha organizado para sacar adelante diversos proyectos.

Unión vecinal en Cúcuta.

“Los mismos habitantes nos hemos encargado de crear la capilla católica, el parque y la cancha mediante rifas, bazares y otras actividades. Con apoyo de organizaciones internacionales también logramos edificar nuestro salón comunal hace dos años”, expresó Agredo.

Igualmente, el vicepresidente sostuvo que en la actualidad están construyendo una placa huella en la entrada del barrio para facilitar la movilidad peatonal y vehicular sobre la carretera de tierra.

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Según comentó Agredo, el propósito es pavimentar alrededor de 3 kilómetros, de los cuales llevan unos 200 metros listos y 10 millones de pesos invertidos.

“También somos unidos en el tema de la seguridad; tenemos un grupo de WhatsApp para reportar a cualquier persona sospechosa y, si es necesario, sacarla del barrio”, añadió.

Otra situación que llena de orgullo a los vecinos es haber podido celebrar por primera vez el aniversario del barrio, el 18 de julio.

De acuerdo con líderes sociales, ese día se realizaron partidos de fútbol, un reinado de belleza, actividades recreativas para los niños y vendimias.

Placa huella - María Teresa.

Las necesidades 

El problema que más aqueja a los habitantes es el mal estado de la malla vial. Fuentes comunitarias afirmaron que las 26 cuadras que conforman María Teresa están en completo deterioro.

Como consecuencia de ello, ciudadanos manifestaron que no cuentan con rutas de transporte público y se ven en la necesidad de tener vehículo propio o dirigirse hacia otros barrios para conseguir busetas.

En este sentido, la comunidad también denunció que cada vez que llueve las vías quedan llenas de barro, lo que dificulta que los niños puedan asistir a sus clases en otros sectores de la ciudad.

Sumado a esto, vecinos señalaron que tampoco cuentan con redes de acueducto ni alcantarillado, por lo que dependen de pilas públicas y pozos sépticos.

Culebras e insectos afectan al barrio María Teresa.

Adicionalmente, la falta de alumbrado público en varios puntos preocupa al vecindario. 

Según se conoció, esta situación ha propiciado accidentes viales, robos y la presencia de consumidores de estupefacientes.
“Las personas temen salir de noche por estas razones, además de que, por la cantidad de maleza, suelen aparecer culebras y muchos insectos. Frente a todas estas problemáticas y a la falta de soluciones, tenemos pensado salir a protestar un día antes de las Ferias de Cúcuta, bloqueando todas las vías del centro”, recalcó el vicepresidente de la junta.

Responde la Alcaldía

Sobre las vías en mal estado, Germán Alexander Chávez, secretario de Infraestructura de Cúcuta, informó que, con el propósito de recuperar las calles internas o secundarias de los barrios, el municipio proyecta implementar un plan denominado Convenios Solidarios, similar al antiguo programa Comunidad-Gobierno.

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Así pues, el jefe de la dependencia aseguró que los barrios de Cúcuta que cumplan con las condiciones que se les solicitarán y que cuenten con un ahorro económico podrán ser incluidos dentro de esta estrategia.

El secretario detalló que este proceso de selección se realizará a través de las juntas de acción comunal.

En cuanto al alumbrado público, Mauricio Franco Trujillo, secretario de Planeación Municipal, comunicó que María Teresa fue uno de los primeros barrios en los que se ejecutó la expansión del alumbrado.

El funcionario agregó que a comienzos del presente año se instalaron 36 luminarias en el sector; sin embargo, destacó que no pueden iluminar la totalidad del barrio porque deben llegar de manera equitativa a todos los sectores de Cúcuta.

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