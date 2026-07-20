El barrio María Teresa cumple 20 años y advierte sobre protestas por diferentes problemáticas

Adicionalmente, la falta de alumbrado público en varios puntos preocupa al vecindario.
Según se conoció, esta situación ha propiciado accidentes viales, robos y la presencia de consumidores de estupefacientes.
“Las personas temen salir de noche por estas razones, además de que, por la cantidad de maleza, suelen aparecer culebras y muchos insectos. Frente a todas estas problemáticas y a la falta de soluciones, tenemos pensado salir a protestar un día antes de las Ferias de Cúcuta, bloqueando todas las vías del centro”, recalcó el vicepresidente de la junta.
Responde la Alcaldía
Sobre las vías en mal estado, Germán Alexander Chávez, secretario de Infraestructura de Cúcuta, informó que, con el propósito de recuperar las calles internas o secundarias de los barrios, el municipio proyecta implementar un plan denominado Convenios Solidarios, similar al antiguo programa Comunidad-Gobierno.
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Así pues, el jefe de la dependencia aseguró que los barrios de Cúcuta que cumplan con las condiciones que se les solicitarán y que cuenten con un ahorro económico podrán ser incluidos dentro de esta estrategia.
El secretario detalló que este proceso de selección se realizará a través de las juntas de acción comunal.
En cuanto al alumbrado público, Mauricio Franco Trujillo, secretario de Planeación Municipal, comunicó que María Teresa fue uno de los primeros barrios en los que se ejecutó la expansión del alumbrado.
El funcionario agregó que a comienzos del presente año se instalaron 36 luminarias en el sector; sin embargo, destacó que no pueden iluminar la totalidad del barrio porque deben llegar de manera equitativa a todos los sectores de Cúcuta.
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