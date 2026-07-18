Deudas de las EPS ponen al Hospital Universitario Erasmo Meoz al borde de suspender servicios

El Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Su gerente, el médico Hernando José Mora, y los seis sindicatos que hacen presencia en la entidad lanzaron ayer unidos un S.O.S al Gobierno nacional y a las EPS para que le paguen lo que le deben por servicios prestados.

Paradójicamente, Mora, con el apoyo del Gobernador, la Asamblea y la junta directiva logró sanear la totalidad de sus obligaciones financieras hasta la vigencia 2025, pero la falta de pago por parte de Nueva EPS y Coosalud EPS mantiene al principal centro asistencial público de Norte de Santander al borde de una crisis operativa que podría obligarlo a suspender servicios en un plazo de dos meses.

La advertencia fue hecha este jueves por Mora durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por representantes de los seis sindicatos de la institución. El directivo aseguró que la continuidad de la atención dependerá de que las citadas EPS cancelen las obligaciones que mantienen con el hospital, las cuales superan los 131.000 millones de pesos.

Según explicó, Nueva EPS adeuda cerca de 117.000 millones de pesos y Coosalud EPS otros $14.000 millones, recursos que hoy resultan indispensables para garantizar la compra de medicamentos, insumos médicos, el pago de personal y el funcionamiento de los servicios asistenciales.

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“Estamos dando un compás de espera de dos meses para que estas EPS paguen lo que deben. De lo contrario, y en contra de nuestra voluntad, tendremos que suspender servicios porque no habrá recursos suficientes para seguir operando”, advirtió Mora.

Un hospital al límite de su capacidad

La situación financiera coincide con una presión asistencial sin precedentes. El servicio de urgencias opera con una sobreocupación superior al 300 %, una cifra que refleja el colapso de la red de atención para miles de afiliados de Nueva EPS y Coosalud en Cúcuta.

Durante un recorrido por las instalaciones, los pasillos de urgencias mostraban una escena que evidencia la magnitud de la crisis: pacientes permanecían en camillas ubicadas en corredores, otros aguardaban atención en sillas y varios permanecían acostados sobre colchonetas por la falta de espacio físico.

El hospital dispone de 368 camas de hospitalización y 76 camillas en urgencias, infraestructura que hace meses resulta insuficiente frente al creciente número de usuarios que llegan diariamente.

De acuerdo con el gerente, cerca del 50 % de las camas de hospitalización permanecen ocupadas por pacientes de Nueva EPS y Coosalud que requieren ser remitidos a clínicas o a instituciones de mayor complejidad, pero no pueden ser trasladados porque estas EPS carecen de una red prestadora activa o porque las instituciones privadas han restringido la atención ante el incumplimiento de pagos.

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“Esa es la principal causa de la sobreocupación. Son pacientes que no podemos trasladar porque no existe una clínica que los reciba o donde les practiquen procedimientos como resonancias o tomografías. Mientras esperan una remisión, ocupan camas que necesitan otros pacientes que siguen llegando a urgencias”, explicó Mora.

El directivo advirtió que esta situación incrementa el riesgo para quienes esperan una referencia médica y también para quienes permanecen horas o días en urgencias sin acceder a una cama de hospitalización.