Deudas de las EPS ponen al Hospital Universitario Erasmo Meoz al borde de suspender servicios

El Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Su gerente, el médico Hernando José Mora, y los seis sindicatos que hacen presencia en la entidad lanzaron ayer unidos un S.O.S al Gobierno nacional y a las EPS para que le paguen lo que le deben por servicios prestados.
Paradójicamente, Mora, con el apoyo del Gobernador, la Asamblea y la junta directiva logró sanear la totalidad de sus obligaciones financieras hasta la vigencia 2025, pero la falta de pago por parte de Nueva EPS y Coosalud EPS mantiene al principal centro asistencial público de Norte de Santander al borde de una crisis operativa que podría obligarlo a suspender servicios en un plazo de dos meses.
La advertencia fue hecha este jueves por Mora durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por representantes de los seis sindicatos de la institución. El directivo aseguró que la continuidad de la atención dependerá de que las citadas EPS cancelen las obligaciones que mantienen con el hospital, las cuales superan los 131.000 millones de pesos.
Según explicó, Nueva EPS adeuda cerca de 117.000 millones de pesos y Coosalud EPS otros $14.000 millones, recursos que hoy resultan indispensables para garantizar la compra de medicamentos, insumos médicos, el pago de personal y el funcionamiento de los servicios asistenciales.
Lea aquí: Paola Holguín será la ministra de Cultura de Abelardo de la Espriella
“Estamos dando un compás de espera de dos meses para que estas EPS paguen lo que deben. De lo contrario, y en contra de nuestra voluntad, tendremos que suspender servicios porque no habrá recursos suficientes para seguir operando”, advirtió Mora.
Un hospital al límite de su capacidad
La situación financiera coincide con una presión asistencial sin precedentes. El servicio de urgencias opera con una sobreocupación superior al 300 %, una cifra que refleja el colapso de la red de atención para miles de afiliados de Nueva EPS y Coosalud en Cúcuta.
Durante un recorrido por las instalaciones, los pasillos de urgencias mostraban una escena que evidencia la magnitud de la crisis: pacientes permanecían en camillas ubicadas en corredores, otros aguardaban atención en sillas y varios permanecían acostados sobre colchonetas por la falta de espacio físico.
El hospital dispone de 368 camas de hospitalización y 76 camillas en urgencias, infraestructura que hace meses resulta insuficiente frente al creciente número de usuarios que llegan diariamente.
De acuerdo con el gerente, cerca del 50 % de las camas de hospitalización permanecen ocupadas por pacientes de Nueva EPS y Coosalud que requieren ser remitidos a clínicas o a instituciones de mayor complejidad, pero no pueden ser trasladados porque estas EPS carecen de una red prestadora activa o porque las instituciones privadas han restringido la atención ante el incumplimiento de pagos.
Lea también: Sale de la Unidad de Víctimas el exalcalde de Chitagá señalado por presuntos nexos con el Eln
“Esa es la principal causa de la sobreocupación. Son pacientes que no podemos trasladar porque no existe una clínica que los reciba o donde les practiquen procedimientos como resonancias o tomografías. Mientras esperan una remisión, ocupan camas que necesitan otros pacientes que siguen llegando a urgencias”, explicó Mora.
El directivo advirtió que esta situación incrementa el riesgo para quienes esperan una referencia médica y también para quienes permanecen horas o días en urgencias sin acceder a una cama de hospitalización.
Las EPS trasladaron la presión al hospital
Representantes de los sindicatos del Erasmo Meoz cuestionaron el comportamiento de Nueva EPS y Coosalud, al considerar que ambas entidades dejaron de garantizar una red suficiente de clínicas e IPS para sus afiliados en la ciudad y trasladaron esa responsabilidad al hospital público.
Según los dirigentes sindicales, Julio Lizcano y Aristides Hernández, esa situación ha provocado que cientos de pacientes, sin otra alternativa de atención, lleguen diariamente al Erasmo Meoz en busca de consultas, hospitalización, cirugías o procedimientos especializados.
Durante la rueda de prensa, los voceros sindicales calificaron de inaceptable que miles de usuarios permanezcan sin opciones de atención por fuera del hospital, mientras las deudas continúan creciendo y aumenta la presión sobre el sistema público de salud. “Las EPS están jugando con la vida de sus afiliados”, concluyeron.
Lea aquí: Rescatan 109 animales y desmantelan red de tráfico de fauna en Atlántico y Bolívar
El gerente señaló que el incumplimiento de las EPS también afecta a las clínicas privadas, que han reducido o cerrado servicios al no recibir los pagos correspondientes. Como consecuencia, la mayor parte de la demanda termina concentrándose en el hospital universitario.
“La única manera de descongestionar urgencias y hospitalización es que las EPS les paguen también a las clínicas privadas para que vuelvan a recibir pacientes. Mientras eso no ocurra, toda la carga seguirá llegando al hospital”, manifestó.
Llamado urgente al Gobierno nacional
El gerente Hernando José Mora hizo un llamado al Gobierno nacional para intervenir de manera inmediata y garantizar el pago de las obligaciones pendientes, especialmente las correspondientes a Nueva EPS y Coosalud.
Advirtió que, si la situación persiste, además de una eventual suspensión de servicios, el hospital enfrentaría dificultades para sostener su planta de trabajadores y continuar prestando atención a miles de pacientes de Norte de Santander y de la población migrante.
Lea además: El misterioso asteroide que podría ayudar a explicar cómo nació el Sistema Solar
“Hoy hablo como gerente del hospital, pero también como médico. Estamos defendiendo el derecho de los pacientes. Si no llegan estos recursos, no habrá forma de mantener la operación y quienes terminarán afectados serán los usuarios que dependen exclusivamente del hospital público”, concluyó Mora.
Los pacientes que esperan remisiones
El represamiento de pacientes afiliados a Nueva EPS Y Coosalud EPS que permanecen en el Hospital Universitario Erasmo Meoz a la espera de autorizaciones y remisiones hacia instituciones de mayor complejidad continúa agravando la congestión en el principal centro asistencial de Norte de Santander.
De acuerdo con el más reciente consolidado del hospital, 180 referencias de pacientes de Nueva EPS permanecen pendientes de gestión, lo que impide la rotación de camas y mantiene ocupadas áreas de hospitalización por personas que ya requieren otro nivel de atención o procedimientos especializados.
El mayor volumen de solicitudes corresponde a 89 referencias para servicios de imaginología, equivalentes al 49,4 % del total. Le siguen 53 solicitudes de traslado a instituciones de mayor complejidad (29,5 %), 29 referencias para exámenes especializados (16,1 %) y 9 requerimientos relacionados con el servicio farmacéutico (5 %).
La situación resulta especialmente crítica en los casos que requieren traslado a otros centros hospitalarios, ya que los pacientes permanecen ocupando camas mientras esperan la autorización y asignación de una institución receptora, limitando la capacidad del Erasmo Meoz para atender nuevos ingresos provenientes de urgencias y de otros municipios del departamento.
Lea también: Si El Tigre ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos abejas: expresidente Uribe
Esperas de hasta 70 días
El análisis realizado por el hospital evidencia demoras prolongadas en la gestión de las referencias.
El caso con mayor tiempo de espera corresponde al paciente Jaime Alonso Barroso Gutiérrez, cuya solicitud de traslado a un centro de mayor complejidad fue radicada el 6 de mayo de 2026. Al corte del informe, acumulaba 70 días sin que se hubiera concretado la remisión.
Las cifras también muestran que el problema se ha intensificado durante las últimas semanas. Mientras en mayo permanecían pendientes únicamente dos referencias (1,1 % del total) y en junio la cifra ascendió a 20 casos (11,1 %), en julio el número se disparó a 158 referencias, que representan el 87,8 % de todos los trámites pendientes.
Coosalud EPS acumula 35 referencias pendientes
Según el más reciente consolidado del hospital, 35 referencias de afiliados a Coosalud permanecen pendientes de trámite, impidiendo que varios pacientes sean trasladados a instituciones de mayor complejidad o accedan a procedimientos diagnósticos especializados.
La mayoría de los casos corresponde a 22 solicitudes de traslado a centros de mayor complejidad, que representan el 62,9 % del total. A estas se suman 12 referencias para servicios de imaginología (34,3 %) y una solicitud para exámenes especializados (2,9 %).
Pacientes esperan hasta un mes
El análisis de las referencias pendientes evidencia que algunos usuarios llevan varias semanas a la espera de una respuesta. El caso más antiguo corresponde a la paciente Kendall Alana Contreras Franco, cuya solicitud de traslado a una institución de mayor complejidad fue radicada el 14 de junio de 2026. Al cierre del informe, acumulaba 31 días de espera sin que se hubiera concretado la remisión.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion