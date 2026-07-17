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Petro y Galán chocan por la apertura del hospital San Juan de Dios
El presidente acusó al Distrito de impedir la habilitación del centro asistencial.
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crojas
GUSTAVO PETRO
Colprensa
Colprensa
Viernes, 17 de Julio de 2026

Un nuevo choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se presentó este viernes, esta vez por la situación del hospital San Juan de Dios, en cuya recuperación han invertido conjuntamente Gobierno Nacional y Distrito.

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Petro se quejó de que, a pesar de todas las inversiones que se han hecho en el centro hospitalario, el alcalde Galán no ha permitido que opere, lo cual según él constituye un detrimento patrimonial.

"El hospital está listo para abrir progresivamente servicios hospitalarios al centro del país y de Bogotá y la mujeres víctimas de violencia sexual en Cumaral, Meta. Me encuentro con que el alcalde no expedirá la habilitación para salud del hospital, generando un enorme detrimento patrimonial de más de un billón de pesos por puro sectarismo político", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

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Petro además aseguró que él ha sacado dos veces al hospital de la ruina y logró que la firma Saab de Suecia dotará de máxima tecnología al hospital a cambio de la compra de los aviones Gripen y una inversión de un billón de pesos en su restauración y apertura y, a pesar de ello no se le ha permitido entrar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su parte, desmintió lo dicho por el presidente.

Aseguró que el mandatario puede ir cuando quiera si solicita el permiso correspondiente y negó que el hospital esté listo para operar como él lo aseguró.

"Presidente, lo veo confundido. No es cierto que se le haya impedido entrar al San Juan de Dios. En cualquier momento que quiera recorrer la obra, puede hacerlo. Solo debe presentar la solicitud de acuerdo al convenio que usted y yo firmamos en enero", manifestó.

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Y sobre la apertura del hospital, señaló: "No es cierto que hoy el San Juan de Dios esté en condiciones para ser habilitado. Su gobierno no ha presentado solicitud de habilitación, no existe un plan de movilidad que garantice la seguridad de pacientes y trabajadores, y la obra de los consultorios no está completa".

Y finalizó su mensaje diciéndole que el Distrito también quiere que el San Juan de Dios vuelva a operar, "pero acá no se trata de hacer show para una foto, sino de garantizar que el San Juan de Dios funcione y recupere su brillo".

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