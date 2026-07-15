Esto se sabe del robo a Yeferson Cossio en Ámsterdam, Países Bajos

Yeferson Cossio volvió a ser protagonista en redes sociales luego de revelar que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Europa. El creador de contenido colombiano compartió con sus seguidores un video en el que mostró los daños que sufrió el vehículo en el que se movilizaba por Ámsterdam, Países Bajos.

En las imágenes publicadas en sus historias de Instagram, se observa una de las ventanas del carro completamente destruida, una señal del método que habrían utilizado los delincuentes para ingresar al automotor y llevarse varios objetos personales.

El video rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas y generó comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron al hecho y a la forma en la que el influenciador relató lo ocurrido.

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“Nos robaron en Ámsterdam, en el primer mundo también pasa eso”, expresó Cossio mientras grababa el estado del vehículo y explicaba la situación.

Según contó el antioqueño, entre los elementos hurtados estaban una cámara profesional y un lente fotográfico, equipos que tienen un alto valor económico y que además hacen parte de sus herramientas de trabajo como creador de contenido.

Aunque no entregó una cifra exacta sobre las pérdidas, dejó claro que se trató de objetos costosos. Sin embargo, aseguró que hubo un elemento importante que no fue robado: su billetera, una situación que evitó mayores complicaciones durante su viaje.

El creador de contenido no dio detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el robo ni confirmó si interpuso una denuncia ante las autoridades neerlandesas. Tampoco se conoce hasta el momento si existen registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Tomado de El Colombiano.

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