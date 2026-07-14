Greeicy se une a Karol G en tres conciertos de su gira por Estados Unidos

Dos voces del pop latino se cruzan en el escenario internacional luego que se confirmara que Greeicy será la invitada especial de Karol G, en tres fechas de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour", en Estados Unidos previstas para el 16 de agosto en Los Ángeles, el 27 de septiembre en Houston y el 3 de octubre en Miami.



El anuncio llega en un momento dulce para la artista colombiana. Su colaboración con Karol G, 'Amiga Mía', incluida en el álbum 'Tropicoqueta', supera los 72 millones de reproducciones en Spotify y los 29 millones de visualizaciones en YouTube.



La noticia coincide además con el arranque del "Candela World Tour", la gira internacional de Greeicy que debuta este viernes 17 de julio en el Cook Music Fest de Tenerife, en las Islas Canarias. La primera parada forma parte del circuito de festivales veraniegos de España, que incluirá también Sevilla y Barcelona.

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El tour llevará a Greeicy a una decena de países: Inglaterra, Canadá, Argentina, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. En esos escenarios presentará 'Candela', su cuarto álbum de estudio.



"Candela World Tour" llevará a los escenarios una etapa personal de la artista, a través de una fusión de afrobeat, dancehall, vallenato, merenguetón, reggae, bachata, pop y ritmos del Pacífico colombiano", señaló la producción. Las 12 canciones del álbum giran en torno al concepto del fuego interior como símbolo de fuerza, movimiento y conexión personal.



Desde su lanzamiento, el disco acumula más de 260,3 millones de reproducciones globales. 'Quiero +' está certificado platino en Colombia, mientras que 'Limonar' supera las 2 millones de creaciones en TikTok y tiene certificación de oro. El álbum completo obtuvo un Disco de Oro en Colombia antes incluso de su estreno, tras superar los 227 millones de reproducciones en plataformas digitales.

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