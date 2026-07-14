Aria Vega despierta rumores sobre la corona del Carnaval de Barranquilla 2027

Aún no hay un anuncio oficial, pero en redes sociales cada vez son más los internautas que creen haber encontrado pistas sobre quién podría convertirse en la próxima Reina del Carnaval de Barranquilla 2027. El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de la cantante Aria Vega, cuya trayectoria artística y recientes publicaciones han desatado toda clase de especulaciones.

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La conversación surgió entre seguidores del Carnaval y creadores de contenido dedicados a seguir de cerca el proceso de elección de la soberana. Al analizar la historia de la artista, su estrecho vínculo con las tradiciones barranquilleras y el contenido que ha compartido en los últimos meses, muchos consideran que Aria podría estar “cocinando en secreto” su camino hacia la corona del próximo año.

Aunque hasta el momento la Fundación Carnaval de Barranquilla no ha confirmado quién será la Reina del Carnaval 2027, las publicaciones de la cantante han servido para alimentar aún más los rumores.

Una de las más comentadas estuvo acompañada por la frase: “Cuando naces en un lugar, no te apropias de nada, te pertenece”, un mensaje con el que exaltó su amor por Barranquilla y que muchos usuarios interpretaron como una posible señal de que estaría próxima a asumir un papel aún más importante dentro de la fiesta.

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Los comentarios no tardaron en inundar sus redes sociales. “Te amamos reina”, “Esta mujer es la próxima Reina del Carnaval de Barranquilla 2027”, “Que esta sea la próxima reina del Carnaval” y “Reina costeña” son algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores, quienes han recibido con entusiasmo la posibilidad de verla como la máxima soberana de las fiestas.