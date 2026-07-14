Aria Vega despierta rumores sobre la corona del Carnaval de Barranquilla 2027

Aria Vega y su historia con el Carnaval de Barranquilla
Más allá de las especulaciones, Aria Vega ha construido una carrera artística estrechamente ligada a la identidad cultural de Barranquilla.
La cantante ha hecho del Carnaval una parte fundamental de su propuesta musical. Sus canciones, videoclips, vestuarios y coreografías están inspirados en la cultura del Caribe colombiano y hacen constantes referencias a las tradiciones, los personajes y la alegría que caracterizan la fiesta más importante de la ciudad.
Incluso fue una de las intérpretes de “Aquí suena Michelle”, la canción oficial dedicada a la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, lo que reafirma su cercanía con la celebración.
Actualmente, la artista se encuentra realizando el ‘Cariavales Tour’, una gira con la que busca llevar la esencia del Carnaval de Barranquilla a diferentes escenarios internacionales. El espectáculo incorpora elementos representativos de la fiesta tanto en la puesta en escena como en el vestuario, mientras que su repertorio rinde homenaje a la música y las tradiciones de la ciudad.
La gira ya ha llegado a países como Estados Unidos, Canadá y Panamá, además de ciudades como Madrid, donde ha presentado un espectáculo inspirado en la riqueza cultural barranquillera.
Precisamente ese trabajo de promoción del Carnaval fuera de Colombia es uno de los argumentos que exponen quienes respaldan la idea de que Aria Vega podría convertirse en la próxima embajadora de la fiesta.
¿Ya fue elegida la Reina del Carnaval 2027?
La respuesta es no. Hasta ahora no existe ningún anuncio oficial por parte de la Fundación Carnaval de Barranquilla sobre la designación de la soberana de 2027.
Tradicionalmente, la Junta Directiva de la organización es la encargada de escoger a la Reina del Carnaval y realizar el anuncio durante el segundo semestre del año, momento en el que también comienza oficialmente el camino hacia las carnestolendas.
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Por ahora, el nombre de Aria Vega sigue siendo una de las grandes apuestas de los internautas. Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial para conocer quién será la mujer encargada de portar la corona y liderar una de las manifestaciones culturales más importantes de Colombia.
Candidatas para Reina del Carnaval de Barranquilla 2027
Aria Vega no es la única mencionada por los llamados “reinólogos”. En publicaciones especializadas y en redes sociales también han aparecido nombres como:
- Christina Robayo
- Alexa Sabagh
- Tasha Ghisays
- Salwa Maloof
- Adjany Kappen
- María José Acosta
- Valentina Marino
Con información de El Universal.
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