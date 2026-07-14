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Aria Vega despierta rumores sobre la corona del Carnaval de Barranquilla 2027
Aunque no hay un anuncio oficial, seguidores y expertos del Carnaval señalan a la cantante como una de las principales opcionadas para convertirse en la próxima reina.
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crojas
Aria Vega despierta rumores sobre la corona del Carnaval de Barranquilla 2027Aria Vega despierta rumores sobre la corona del Carnaval de Barranquilla 2027
Colprensa
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Martes, 14 de Julio de 2026

Aún no hay un anuncio oficial, pero en redes sociales cada vez son más los internautas que creen haber encontrado pistas sobre quién podría convertirse en la próxima Reina del Carnaval de Barranquilla 2027. El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de la cantante Aria Vega, cuya trayectoria artística y recientes publicaciones han desatado toda clase de especulaciones.

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La conversación surgió entre seguidores del Carnaval y creadores de contenido dedicados a seguir de cerca el proceso de elección de la soberana. Al analizar la historia de la artista, su estrecho vínculo con las tradiciones barranquilleras y el contenido que ha compartido en los últimos meses, muchos consideran que Aria podría estar “cocinando en secreto” su camino hacia la corona del próximo año.

Aunque hasta el momento la Fundación Carnaval de Barranquilla no ha confirmado quién será la Reina del Carnaval 2027, las publicaciones de la cantante han servido para alimentar aún más los rumores. 

Una de las más comentadas estuvo acompañada por la frase: “Cuando naces en un lugar, no te apropias de nada, te pertenece”, un mensaje con el que exaltó su amor por Barranquilla y que muchos usuarios interpretaron como una posible señal de que estaría próxima a asumir un papel aún más importante dentro de la fiesta.

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Los comentarios no tardaron en inundar sus redes sociales. “Te amamos reina”, “Esta mujer es la próxima Reina del Carnaval de Barranquilla 2027”, “Que esta sea la próxima reina del Carnaval” y “Reina costeña” son algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores, quienes han recibido con entusiasmo la posibilidad de verla como la máxima soberana de las fiestas.

 

Aria Vega y su historia con el Carnaval de Barranquilla

Más allá de las especulaciones, Aria Vega ha construido una carrera artística estrechamente ligada a la identidad cultural de Barranquilla.

La cantante ha hecho del Carnaval una parte fundamental de su propuesta musical. Sus canciones, videoclips, vestuarios y coreografías están inspirados en la cultura del Caribe colombiano y hacen constantes referencias a las tradiciones, los personajes y la alegría que caracterizan la fiesta más importante de la ciudad.

Incluso fue una de las intérpretes de “Aquí suena Michelle”, la canción oficial dedicada a la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, lo que reafirma su cercanía con la celebración.

Actualmente, la artista se encuentra realizando el ‘Cariavales Tour’, una gira con la que busca llevar la esencia del Carnaval de Barranquilla a diferentes escenarios internacionales. El espectáculo incorpora elementos representativos de la fiesta tanto en la puesta en escena como en el vestuario, mientras que su repertorio rinde homenaje a la música y las tradiciones de la ciudad.

La gira ya ha llegado a países como Estados Unidos, Canadá y Panamá, además de ciudades como Madrid, donde ha presentado un espectáculo inspirado en la riqueza cultural barranquillera.

Precisamente ese trabajo de promoción del Carnaval fuera de Colombia es uno de los argumentos que exponen quienes respaldan la idea de que Aria Vega podría convertirse en la próxima embajadora de la fiesta.

¿Ya fue elegida la Reina del Carnaval 2027?

La respuesta es no. Hasta ahora no existe ningún anuncio oficial por parte de la Fundación Carnaval de Barranquilla sobre la designación de la soberana de 2027.

Tradicionalmente, la Junta Directiva de la organización es la encargada de escoger a la Reina del Carnaval y realizar el anuncio durante el segundo semestre del año, momento en el que también comienza oficialmente el camino hacia las carnestolendas.

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Por ahora, el nombre de Aria Vega sigue siendo una de las grandes apuestas de los internautas. Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial para conocer quién será la mujer encargada de portar la corona y liderar una de las manifestaciones culturales más importantes de Colombia. 

Candidatas para Reina del Carnaval de Barranquilla 2027

Aria Vega no es la única mencionada por los llamados “reinólogos”. En publicaciones especializadas y en redes sociales también han aparecido nombres como:

  • Christina Robayo
  • Alexa Sabagh
  • Tasha Ghisays
  • Salwa Maloof
  • Adjany Kappen
  • María José Acosta
  • Valentina Marino

Con información de El Universal.

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