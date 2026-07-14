Periodista española rompió en llanto y dejó programa en vivo tras denunciar maltrato laboral

La periodista española Marta Gómez Montero abandonó en plena emisión el plató de Malas Lenguas Noche, programa de Televisión Española (TVE), después de denunciar públicamente que había sido objeto de constantes humillaciones profesionales por parte del presentador Jesús Cintora. La salida se produjo en directo y estuvo marcada por la emoción y la frustración de la comunicadora.

Antes de abandonar el estudio, Gómez Montero decidió hacer públicas las razones que, según explicó, la llevaron a permanecer durante meses en el espacio televisivo. Su intervención sorprendió tanto a los presentes en el plató como a los espectadores que seguían la transmisión.

¿Qué dijo Marta Gómez Montero antes de abandonar el programa de TVE?

Durante su intervención, la periodista aseguró que había soportado la situación por motivos personales y económicos, pero afirmó que había llegado al límite. “He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba y la mujer quería vender el gallo y ella al final le pregunta: ¿qué vamos a comer? ‘Mierda’, dice el protagonista. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”, expresó.

Con esa referencia literaria, Gómez Montero explicó que las necesidades económicas habían influido en su decisión de continuar en el programa durante un tiempo, aunque sostuvo que su bienestar emocional y el respeto por sí misma debían prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Lea aquí: Circuitos Vivos llegó a Cúcuta y Pamplona para conectar a Norte de Santander con las artes del país

Tras concluir su discurso, la periodista se levantó de su asiento, retiró el micrófono de solapa mientras mostraba visibles signos de nerviosismo y abandonó el plató, poniendo fin a su participación en el programa en plena transmisión en vivo.

El episodio volvió a situar en el centro del debate las denuncias relacionadas con el acoso laboral, los entornos de trabajo hostiles y las relaciones de poder dentro de los medios de comunicación, especialmente en programas de opinión.

La difusión de las imágenes superó el ámbito de la televisión española y alcanzó una amplia repercusión en redes sociales, donde el momento comenzó a circular de forma masiva entre usuarios de distintas plataformas.