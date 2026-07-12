Netflix sigue siendo el rey del streaming, pero Disney+ conquista a los usuarios más fieles

Netflix sigue siendo el gigante indiscutible del streaming en Colombia, pero Disney+ le arrebató un terreno importante: el tiempo que los usuarios permanecen conectados en cada visita. Así lo revela el más reciente informe de Similarweb sobre el mercado de streaming en Latinoamérica, que analiza el periodo entre enero y mayo del presente año.

Cuando se mide la calidad del engagement (nivel de interacción por sesión), Disney+ lidera la carrera entre los grandes jugadores de la distribución digital de contenidos. La duración promedio de visita que registra este competidor es de 6 minutos y 8 segundos, superando ampliamente los 4:15 minutos de Netflix y los 3:14 minutos de HBO Max.

En esa métrica reposa la diferencia más marcada de todo el reporte y sugiere que, aunque menos usuarios entran a Disney+ que a Netflix, quienes lo hacen navegan por más tiempo.

¿Netflix, indestronable?

En las métricas de tráfico general, Netflix no tiene rival en el país. La plataforma registró 29,58 millones de visitas mensuales, más del doble que Disney+ (13,31 millones) y casi el triple que HBO Max (10,56 millones). También domina en visitantes únicos, con 7.649 millones frente a los 4.206 millones de Disney+ y los 2.360 millones de HBO Max.

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La compañía fundada por Reed Hastings también se impone en páginas vistas totales, con 131,9 millones, muy por encima de los 59,34 millones de Disney+ y los 42,70 millones de HBO Max. Además, ostenta el mejor desempeño en tasa de rebote (24,4%), lo que indica que una menor proporción de usuarios abandona el sitio tras la primera página visitada, frente al 38,68% de Disney+ y el 25,68% de HBO Max.

El dato menos esperado lo aporta HBO Max, que se posiciona primero en la relación visitas por usuario único, con 4,48, superando a Netflix (3,87) y a Disney+ (3,17). Esto significa que, en promedio, cada usuario de HBO Max regresa a la plataforma con mayor frecuencia que los de sus competidores, aunque su base de usuarios totales sea menor.

“Tener mayor tráfico no necesariamente se traduce en tener un mayor engagement (interacción). Los datos para Colombia son muy consecuentes con el panorama internacional. En el ámbito global, Netflix también es la plataforma más vista. Ahora, el hecho de que en Disney+ la permanencia tenga mayor tiempo obedece a que su catálogo gira alrededor de unas franquicias muy precisas. Yo ya sé qué ahí voy a encontrar a Marvel, Star Wars, Pixar y Disney”, mencionó María José Chitiva, experta en contenidos.

Un negocio que ya es autosostenible

Netflix es hoy la plataforma de streaming con la posición financiera más sólida del sector: mantiene altos márgenes de rentabilidad, genera un fuerte flujo de caja y financia buena parte de sus producciones con recursos propios. Disney+ dejó atrás las pérdidas y ya aporta utilidades dentro del negocio de streaming de Disney, impulsado por aumentos de precios, publicidad y mayor eficiencia. HBO Max también alcanzó la rentabilidad como parte de la división de streaming de Warner Bros. Discovery, aunque sus resultados se reportan de forma consolidada con otros servicios del grupo.

Tomado de La República

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