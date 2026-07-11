Tengo mi colágeno: Aura Cristina Geithner habló de su novio 15 años menor

La artista, recordada por su participación en producciones como ‘La Potra Zaina’, ‘Eternamente Manuela’ y ‘Gata Salvaje’ abrió su corazón con el programa ‘La red’ de Caracol Televisión y contó que tiene un nuevo amor, un hombre de 44 años, quince años menor que ella.

Afirmó que, pese a que es una figura pública, ha optado por mantener su relación privada, consciente de la gran cantidad de comentarios negativos que la gente suele emitir hacia las parejas con gran diferencia de edad. Eso sí, resaltó que está feliz y tiene un noviazgo muy estable.

“Para las mujeres que ya pasamos los 50 años, somos mujeres que ya hemos tenido familia, que ya tenemos hijos grandes, que ya tenemos nuestro trabajo, que somos independientes económicamente. Tener un hombre con el que puedas compartir, salir a comer, divertirte, besarte delicioso, un abrazo... eso también se llama madurez”, explicó la actriz de 59 años.

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Geithner también habló sobre su posición ante la maternidad a su edad. Afirmó que, si bien no está en sus planes por el momento, tampoco descartaría la situación, ya que optó por la congelación de sus óvulos. “Yo no voy a salir con un hombre que espera familia, aunque podría dársela, porque yo tengo óvulos congelados”, expresó.

También aprovechó para recordar su pasada relación con el argentino Marcelo Dos Santos, con quien tuvo a su único hijo, Demian. El matrimonio, uno de los más recordados de la época de los años noventa en Colombia, terminó de manera abrupta en el 2000.

La actriz afirmó que el nacimiento de su hijo le sirvió para darse cuenta de que no se sentía plena en el matrimonio, lo que la impulsó a salir de allí. “Ese hijo vino a darme a mí esa sanación... Yo dije: ‘No, yo no puedo seguir así. No soy feliz’”.

Finalmente, mandó un mensaje a las personas que por su edad se sienten acomplejadas, afirmando que ella está en uno de los momentos más plenos de su vida.

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“Para todas estas mujeres que a partir de los 40, 50, 60 años ya se sienten acabadas, déjenme decirles: error. Nosotras las mujeres hemos sido muy castigadas. De lo que más se nos ha castigado es el tema de la juventud”, concluyó la actriz.

¿Quién es la nueva pareja de Aura Cristina Geithner?

La actriz confirmó que tiene una nueva relación sentimental con un hombre 15 años menor que ella, pero decidió no revelar su identidad porque prefiere mantener ese aspecto de su vida en privado.

Afirmó que por ahora no está en sus planes tener otro hijo, aunque señaló que no descarta esa posibilidad porque tiene sus óvulos congelados.