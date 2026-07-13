¡De un certamen de belleza al altar! Así fue como dos exreinas se conocieron y terminaron enamoradas

Lo que comenzó como un encuentro entre dos candidatas en un certamen internacional terminó convirtiéndose en una historia de amor que hoy da la vuelta al mundo. Las modelos Mariana Varela, representante de Argentina, y Fabiola Valentín, de Puerto Rico, sorprendieron a sus seguidores al revelar que, después de varios años de relación, decidieron unir sus vidas en matrimonio.

Las dos se conocieron mientras participaban en Miss Grand International 2020, certamen realizado en Tailandia. En ese momento compartieron varias actividades como concursantes y desarrollaron una amistad que, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental.

A diferencia de otras parejas del mundo del entretenimiento, ambas optaron por mantener su romance lejos de la atención mediática. Aunque en ocasiones aparecían juntas en fotografías de viajes y reuniones, nunca hicieron pública su relación ni respondieron a las especulaciones que circulaban en redes sociales.

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La noticia de su matrimonio llegó a través de un video publicado en Instagram. En la grabación recopilaron algunos de los momentos más importantes de su historia, desde sus primeras experiencias juntas hasta la propuesta de matrimonio y la ceremonia civil con la que oficializaron su unión.

El anuncio fue recibido con miles de mensajes de apoyo y felicitaciones de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes celebraron que decidieran compartir públicamente una etapa tan importante de sus vidas después de haberla vivido en privado.

Mariana Varela alcanzó reconocimiento internacional tras representar a Argentina en diferentes certámenes de belleza, mientras que Fabiola Valentín hizo lo propio como representante de Puerto Rico. Sus caminos se cruzaron gracias a la competencia, pero fue fuera de las pasarelas donde comenzaron a construir una relación.

Con el paso de los años, ambas consolidaron su vínculo hasta tomar la decisión de casarse, demostrando que un concurso de belleza terminó siendo el escenario donde inició una historia muy distinta a la de la competencia por una corona.

Su caso se convirtió en una de las historias más comentadas en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad con la que decidieron compartir su relación y el mensaje de autenticidad que transmitieron al revelar su matrimonio.