Isabella Ladera presentó a su hijo Koa y reveló cómo vivió 26 horas de parto

La modelo venezolana Isabella Ladera y el influencer peruano Hugo García anunciaron la llegada de su primer hijo en común. La pareja compartió con sus seguidores las primeras imágenes del nacimiento del bebé, quien recibió el nombre de Koa.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de siete millones de seguidores, Ladera publicó una serie de fotografías del emotivo momento del parto. En las imágenes se observa a la creadora de contenido dentro de una tina de agua, sosteniendo a su recién nacido y acompañada por García, quien estuvo presente durante el nacimiento.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que la venezolana habló sobre la experiencia que vivió durante el parto y dedicó unas palabras a su bebé.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, escribió.

El nacimiento generó una ola de reacciones entre sus seguidores y diferentes figuras del entretenimiento, quienes felicitaron a la pareja por la llegada del pequeño. Entre los comentarios destacó el mensaje de Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, quien escribió: “Muchas bendiciones familia preciosa”. También la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, Karina García, expresó sus felicitaciones: “Felicidades Isa, muy fuerte eres tú”.

Isabella Ladera contó cómo fue el nacimiento de su hijo Koa

Después de revelar las primeras fotografías de su bebé, Isabella Ladera compartió más detalles del proceso de parto a través de sus historias de Instagram.

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La influencer aseguró que enfrentó 26 horas de trabajo de parto y describió la experiencia como un momento de gran esfuerzo físico y emocional.

“Contracciones demasiado transformadoras, casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. 3 pujos después nació Koa”, contó la venezolana.

Además, explicó que, aunque se encontraba agotada después del nacimiento, estaba feliz con la llegada de su hijo. “Estoy muy agotada y sigo sintiendo leves contracciones (es normal), además que me agarraron puntos, pero feliz, estoy enamorada, es más de lo que soñé”, aseguró.

El nacimiento de Koa representa el primer hijo de Isabella Ladera junto a Hugo García. La modelo ya era madre de una niña, mientras que para el peruano esta es su primera experiencia como papá.

¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera es una modelo, influencer y creadora de contenido venezolana que se ha destacado en redes sociales por sus publicaciones sobre moda, belleza, estilo de vida y maternidad.

La venezolana cuenta con una amplia comunidad digital en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Su nombre también ha estado en el centro de la conversación del entretenimiento latinoamericano por su relación con el cantante colombiano Beéle.

El romance entre Ladera y Beéle fue ampliamente comentado en redes sociales debido a la polémica que surgió alrededor de la relación del artista con su entonces esposa, Camila Rodríguez. Tras la separación de la pareja, Isabella continuó siendo una figura seguida por los medios de entretenimiento.

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¿Quién es Hugo García, pareja de Isabella Ladera?

Hugo García es un modelo, influencer y personalidad de la televisión peruana, reconocido principalmente por su participación en el programa de competencia ‘Esto es guerra’.

Su paso por el espacio televisivo le permitió ganar popularidad en Perú y consolidar una comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con deporte, viajes y estilo de vida.

Tras iniciar su relación con Isabella Ladera, la pareja comenzó a compartir algunos momentos de su vida juntos y posteriormente confirmó la llegada de su primer hijo en común.

Ahora, con el nacimiento de Koa, Isabella Ladera y Hugo García comienzan una nueva etapa como padres, un momento que decidieron compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.