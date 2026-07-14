FIFA anuncia un espectáculo de estrellas para la clausura del Mundial 2026

La FIFA reveló este martes el elenco de artistas que participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2016 del próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, una puesta en escena que reunirá a figuras del mundo de la música y el entretenimiento para despedir la edición más grande de la historia del torneo.

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Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed actuarán en la ceremonia, junto con Tom Cruise y otros invitados especiales que se anunciarán en los próximos días. Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos, en los instantes previos al inicio de la final.



"La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026", declaró Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El directivo añadió que la cita "combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en que se proclamará al campeón de esta competición histórica".

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La ceremonia, producida en colaboración con Balich Wonder Studio, destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición del torneo, la primera con 48 selecciones participantes. El evento busca "marcar un antes y un después en el fútbol" y permitir que "una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñe a lo grande", según el comunicado de la FIFA.

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Los aficionados presentes en el estadio formarán parte del espectáculo. La ceremonia comenzará a las 13:30, hora local, es decir, 90 minutos antes del pitazo inicial de la final, aunque las puertas del recinto abrirán a las 11:00 para que el público disfrute de activaciones exclusivas, precios especiales y entretenimiento previo al partido.



La final del Mundial 2026, que enfrentará a las dos mejores selecciones del torneo, se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para más de 82.000 espectadores. El evento promete ser uno de los más vistos en la historia de la televisión mundial, con una audiencia estimada en miles de millones de personas.

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