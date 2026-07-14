¡Finalista! España dominó y eliminó del Mundial 2026 a la favorita Francia

En un partido casi perfecto, España anuló, dominó y eliminó a la gran favorita Francia,este martes, en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al imponerse 2-0 en Dallas.

La Roja, que busca su segunda corona tras la conseguida en 2010, despachó al equipo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembéle y Michel Olise gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22') y Pedro Porro (58').

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“Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Hemos hecho un gran partido, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Era una selección muy difícil que venía haciendo las cosas muy bien. Uno de los puntos que nos acercaba a la final era tener el balón y lo hemos hecho. Enhorabuena a todos”, expresó Porro, quien firmó un golazo tras combinarse con Dani Olmo por el costado derecho.

El mejor equipo del Mundo: De la Fuente

El compromiso fue un repaso táctico del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que frenó la contundencia del cuadro galo, que en los seis duelos anteriores marcó 16 goles y se mostraba muy completo sobre todo en carácter ofensivo.

Pocos espacios dados, presión tras pérdida, orden a la hora de defender y aprovechamiento del nerviosismo francés fueron algunas de las claves de la victoria española.

“Hoy nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero al frente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, es un plus, estos jugadores se merecen todo, demuestran su compromiso, su talento… hoy ha sido un espectáculo. Lo que es tan difícil, lo hacen fácil”, aseguró De la Fuente, tras el juego.

Los españoles –y De la Fuente- siguieron con su dominio sobre el equipo de Didier Deschamps, al que ya habían superado en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y Liga de Naciones 2025 (5-4).

“Hay mucha presión acumulada, es una grandísima responsabilidad, pero un lujo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Cuando empezamos hace casi cuatro años teníamos una idea y hemos sido fieles a ella y nos ha triado hasta aquí. Estoy orgulloso”, resaltó el entrenador ganador.

España no sufrió nunca el partido y pese a ceder la pelota en el segundo tiempo, fue ordenada y poco pudieron hacer Mbappé, Olise, Dembélé, Barcolá o Doué en los duelos individuales.

El primer tanto fue un penal insólito de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, quien lo anticipó y recibió una patada. Al cobro fue el delantero Oyarzabal, quien alcanzó su quinto tanto en la Copa.

“Todos vamos en una misma dirección, en una misma idea. De poner lo que cada uno tiene al servicio del colectivo. Podemos decir que estamos orgullosos de estar en una final. Estamos inmensamente felices y orgullosos, pero con calma y es bueno para lo que viene. Estamos a un pasito de algo histórico”, dijo el atacante de la Real Sociedad.

La segunda anotación fue una genialidad por derecha. Porro interiorizó dejó en el camino a Koné y Doué entregó a Olmo para que este sirviera de pared y le permitiera recibir en el área para definirle con su diestra al arquero Mike Maignan.

España espera al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, a disputarse hoy en Atlanta a partir de las 2:00 p.m. La final será el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Síntesis:

España: Unái Simón; Pedro Perro (Marcos Llorente 84’), Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz (Pedri, 78’), Dani Olmo (Mikel Merino, 78’); Álex Baena (Nico Williams, 84’), Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Ferrán Torres, 74’).

Goles: Mikel Oyarzabal (22’) y Pedro Porro (58’).

DT: Luis de la Fuente.

Francia: Mike Maignan; Jule Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba (Maxence Lacroix, 30’), Lucas Digne (Theo Hernández, 72’); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (Manu Koné, 46’), Osumane Dembélé, Michel Olise (Rayan Cherki, 72’), Bradley Barcolá (Desire Doué, 46’); Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

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