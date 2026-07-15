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Karen Sevillano enciende las redes con su reacción al caso viral de la hamburguesa triple
La creadora de contenido analizó la situación con su característico sentido del humor.
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cesarmuñoz
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Colprensa
Colprensa
Miércoles, 15 de Julio de 2026

Karen Sevillano se pronunció sobre una de las controversias virales más comentadas en redes sociales: el caso de un hombre que aseguró haberse sentido incómodo porque una mujer pidió una hamburguesa de triple carne durante una primera cita.

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales en el que analizó la situación con su característico sentido del humor y cuestionó algunas de las afirmaciones realizadas por el protagonista de la historia.

Uno de los puntos que más llamó la atención de Karen fue que el hombre calificara a la mujer como alguien que supuestamente buscaba un “sugar daddy” debido a su pedido en el restaurante.

“Yo creo que los hombres no saben qué es un sugar daddy y vos como hombre no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un sugar solo porque te pidió una hamburguesa triple”, comentó entre risas.

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Karen Sevillano envía consejo a los hombres

La influenciadora también aprovechó la ocasión para enviar un consejo a quienes planean invitar a alguien a una primera cita. Según explicó, el presupuesto no debería convertirse en un motivo para juzgar a la otra persona.

“Si vos como hombre ves que no tienes plata, no invites a salir a nadie y menos si vas a estar clasificando a la mujer entre buena o bandida por lo que pida o deje de pedir”, expresó.

Además, sugirió que quienes tengan un presupuesto limitado elijan lugares acordes a sus posibilidades económicas para evitar situaciones incómodas y expectativas que no puedan cumplir.

Las declaraciones de Karen Sevillano no tardaron en generar reacciones entre sus millones de seguidores. Mientras muchos respaldaron su postura y celebraron la manera divertida en que abordó el tema, otros manifestaron desacuerdo y abrieron un nuevo debate sobre quién debería asumir los gastos y qué expectativas son razonables durante una primera cita.

La polémica de la llamada “hamburguesa triple” continúa dando de qué hablar en redes sociales, donde usuarios e influenciadores siguen compartiendo opiniones divididas sobre el caso.

Tomado de El Universal.

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