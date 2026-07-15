Karen Sevillano enciende las redes con su reacción al caso viral de la hamburguesa triple

Karen Sevillano se pronunció sobre una de las controversias virales más comentadas en redes sociales: el caso de un hombre que aseguró haberse sentido incómodo porque una mujer pidió una hamburguesa de triple carne durante una primera cita.

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales en el que analizó la situación con su característico sentido del humor y cuestionó algunas de las afirmaciones realizadas por el protagonista de la historia.

Uno de los puntos que más llamó la atención de Karen fue que el hombre calificara a la mujer como alguien que supuestamente buscaba un “sugar daddy” debido a su pedido en el restaurante.

“Yo creo que los hombres no saben qué es un sugar daddy y vos como hombre no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un sugar solo porque te pidió una hamburguesa triple”, comentó entre risas.