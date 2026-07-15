Karen Sevillano enciende las redes con su reacción al caso viral de la hamburguesa triple

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Karen Sevillano envía consejo a los hombres
La influenciadora también aprovechó la ocasión para enviar un consejo a quienes planean invitar a alguien a una primera cita. Según explicó, el presupuesto no debería convertirse en un motivo para juzgar a la otra persona.
“Si vos como hombre ves que no tienes plata, no invites a salir a nadie y menos si vas a estar clasificando a la mujer entre buena o bandida por lo que pida o deje de pedir”, expresó.
Además, sugirió que quienes tengan un presupuesto limitado elijan lugares acordes a sus posibilidades económicas para evitar situaciones incómodas y expectativas que no puedan cumplir.
Las declaraciones de Karen Sevillano no tardaron en generar reacciones entre sus millones de seguidores. Mientras muchos respaldaron su postura y celebraron la manera divertida en que abordó el tema, otros manifestaron desacuerdo y abrieron un nuevo debate sobre quién debería asumir los gastos y qué expectativas son razonables durante una primera cita.
La polémica de la llamada “hamburguesa triple” continúa dando de qué hablar en redes sociales, donde usuarios e influenciadores siguen compartiendo opiniones divididas sobre el caso.
Tomado de El Universal.
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