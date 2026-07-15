Video: caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar

Incluso, algunos internautas fueron más allá y afirmaron que el comportamiento del animal se debía a la presencia espiritual del cantante en el lugar, escribiendo frases como: “Creo que él estaba ahí” o “Ellos los sienten”.
Sin embargo, otros usuarios ofrecieron una explicación más racional. Para ellos, el caballo simplemente reaccionó a un estímulo que conocía desde hace años, pues estaba acostumbrado a escuchar las canciones de Yeison durante sus entrenamientos y recorridos, por lo que el movimiento podría obedecer a una memoria asociativa o a una coincidencia.
Hasta el momento, no existe evidencia que permita afirmar que el caballo reconociera la presencia o la voz del artista. Lo que sí es un hecho es que el video despertó una fuerte carga emocional entre quienes seguían la carrera del cantante y volvió a poner su nombre entre las principales conversaciones en redes sociales.
La pasión de Yeison Jiménez por los caballos
Los caballos fueron una de las grandes pasiones de Yeison Jiménez y una parte importante de su vida fuera de los escenarios. A través de sus redes sociales compartía con frecuencia fotografías y videos junto a los ejemplares de su criadero La Cumbre, mostrando el tiempo que dedicaba a su cuidado y entrenamiento.
Ese amor por los equinos también quedó plasmado en su música. En la canción “El mejor caballo”, el artista narró cómo desde niño soñaba con tener un caballo propio y convertirse en jinete.
En la letra recordaba las dificultades económicas que vivió durante su infancia y cómo perseguía a quienes montaban caballos para pedirles que le permitieran dar una vuelta. Años después, gracias al éxito de su carrera, logró cumplir ese anhelo y convirtió su afición en uno de los proyectos personales que más disfrutaba.
Por eso, para muchos de sus seguidores, el video de Capricho no solo evocó la estrecha relación entre el cantante y el animal, sino que también recordó una de las facetas más conocidas del intérprete, cuya memoria continúa vigente seis meses después de su fallecimiento.
Tomado de El Universal.
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