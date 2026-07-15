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Video: caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar
La grabación, al parecer, fue realizada por una persona cercana al entorno del cantante que se encontraba escuchando su música.
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cesarmuñoz
Yeison Jiménez y su caballo. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Miércoles, 15 de Julio de 2026

Un video protagonizado por Capricho, uno de los caballos que perteneció a Yeison Jiménez, se convirtió en tendencia en redes sociales y conmovió a miles de seguidores del fallecido cantante de música popular. En las imágenes, el animal aparece reaccionando mientras suenan varias canciones del artista, un hecho que desató todo tipo de interpretaciones entre los internautas.

La grabación comenzó a circular pocos días después de que se cumplieran seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá. Desde entonces, familiares, amigos y fanáticos han mantenido vivo su recuerdo a través de homenajes y publicaciones en redes sociales.

Según se observa en el video, el caballo permanece ensillado en el criadero La Cumbre, propiedad del artista. Mientras de fondo suena la canción ‘MLP’, Capricho comienza a dar pasos y a moverse de una manera que, para muchos seguidores, recordaba los movimientos que hacía cuando Yeison lo montaba.

La grabación, al parecer, fue realizada por una persona cercana al entorno del cantante que se encontraba en la finca escuchando su música. Poco después fue compartida en redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones.

Reacción del caballo de Yeison Jiménez desató todo tipo de comentarios

Las imágenes generaron un intenso debate entre los usuarios. Un sector de los seguidores aseguró que el caballo habría reconocido la voz de su antiguo dueño, resaltando el fuerte vínculo que ambos mantenían.

Lea aquí: Sonia Trigos celebra 50 años de carrera con un disco que convierte los recuerdos en canciones

Entre los comentarios que más se repitieron estuvieron mensajes como: “Sintió la energía del papá”, “Los animales siempre recuerdan a los que aman”, “Hasta su caballito lo extraña”, “Los animales nunca olvidan a sus dueños” y “Se puso contento al escuchar a su amo”.

Incluso, algunos internautas fueron más allá y afirmaron que el comportamiento del animal se debía a la presencia espiritual del cantante en el lugar, escribiendo frases como: “Creo que él estaba ahí” o “Ellos los sienten”.

Sin embargo, otros usuarios ofrecieron una explicación más racional. Para ellos, el caballo simplemente reaccionó a un estímulo que conocía desde hace años, pues estaba acostumbrado a escuchar las canciones de Yeison durante sus entrenamientos y recorridos, por lo que el movimiento podría obedecer a una memoria asociativa o a una coincidencia.

Hasta el momento, no existe evidencia que permita afirmar que el caballo reconociera la presencia o la voz del artista. Lo que sí es un hecho es que el video despertó una fuerte carga emocional entre quienes seguían la carrera del cantante y volvió a poner su nombre entre las principales conversaciones en redes sociales.

La pasión de Yeison Jiménez por los caballos

Los caballos fueron una de las grandes pasiones de Yeison Jiménez y una parte importante de su vida fuera de los escenarios. A través de sus redes sociales compartía con frecuencia fotografías y videos junto a los ejemplares de su criadero La Cumbre, mostrando el tiempo que dedicaba a su cuidado y entrenamiento.

Ese amor por los equinos también quedó plasmado en su música. En la canción “El mejor caballo”, el artista narró cómo desde niño soñaba con tener un caballo propio y convertirse en jinete.

En la letra recordaba las dificultades económicas que vivió durante su infancia y cómo perseguía a quienes montaban caballos para pedirles que le permitieran dar una vuelta. Años después, gracias al éxito de su carrera, logró cumplir ese anhelo y convirtió su afición en uno de los proyectos personales que más disfrutaba.

Por eso, para muchos de sus seguidores, el video de Capricho no solo evocó la estrecha relación entre el cantante y el animal, sino que también recordó una de las facetas más conocidas del intérprete, cuya memoria continúa vigente seis meses después de su fallecimiento.

Tomado de El Universal.

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