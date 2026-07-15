Video: caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar

Un video protagonizado por Capricho, uno de los caballos que perteneció a Yeison Jiménez, se convirtió en tendencia en redes sociales y conmovió a miles de seguidores del fallecido cantante de música popular. En las imágenes, el animal aparece reaccionando mientras suenan varias canciones del artista, un hecho que desató todo tipo de interpretaciones entre los internautas.

La grabación comenzó a circular pocos días después de que se cumplieran seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá. Desde entonces, familiares, amigos y fanáticos han mantenido vivo su recuerdo a través de homenajes y publicaciones en redes sociales.

Según se observa en el video, el caballo permanece ensillado en el criadero La Cumbre, propiedad del artista. Mientras de fondo suena la canción ‘MLP’, Capricho comienza a dar pasos y a moverse de una manera que, para muchos seguidores, recordaba los movimientos que hacía cuando Yeison lo montaba.

La grabación, al parecer, fue realizada por una persona cercana al entorno del cantante que se encontraba en la finca escuchando su música. Poco después fue compartida en redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones.

Reacción del caballo de Yeison Jiménez desató todo tipo de comentarios

Las imágenes generaron un intenso debate entre los usuarios. Un sector de los seguidores aseguró que el caballo habría reconocido la voz de su antiguo dueño, resaltando el fuerte vínculo que ambos mantenían.

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Entre los comentarios que más se repitieron estuvieron mensajes como: “Sintió la energía del papá”, “Los animales siempre recuerdan a los que aman”, “Hasta su caballito lo extraña”, “Los animales nunca olvidan a sus dueños” y “Se puso contento al escuchar a su amo”.