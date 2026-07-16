Revelan la verdadera causa de la muerte de Sam Neill, estrella de Jurassic Park

Sam Neill falleció a causa de una neumonía, según confirmó su agente, Philip Grenz, quien decidió aclarar públicamente el motivo de la muerte para poner fin a las “inexactitudes y falsedades” que habían comenzado a circular sobre el caso, informó Deadline.

El fallecimiento del actor, a los 78 años, fue anunciado el pasado lunes por su familia a través de su cuenta oficial de Instagram. En el comunicado señalaron que la muerte fue “repentina e inesperada”, ocurrida después de que el intérprete superara con éxito un tratamiento contra el cáncer.

La despedida de Sam Neill

La partida de la estrella de películas como Jurassic Park (Parque Jurásico), The Piano (El piano) y Dead Calm (Calma total) provocó una ola de homenajes por parte de figuras de la industria cinematográfica, entre ellas Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman y Jeff Goldblum. Neill construyó una destacada trayectoria de más de cinco décadas, participando en alrededor de 150 producciones de cine y televisión.

“Como Sam era un hombre extremadamente reservado que detestaba la atención mediática, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha que aún no ha sido determinada”, explicó Grenz.

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El representante también agradeció el respeto mostrado por amigos, colegas y admiradores hacia la privacidad del actor y de sus seres queridos. “Su familia necesita y merece tranquilidad durante este momento tan difícil”, expresó.

A pesar de sus problemas de salud, Neill continuó trabajando activamente hasta sus últimos meses de vida. Durante el último año completó el rodaje de cuatro proyectos que serán estrenados próximamente, entre ellos Godzilla x Kong: Supernova y The Last Resort, una comedia romántica protagonizada junto a Daisy Ridley.

Por último, la familia pidió a quienes deseen honrar la memoria del actor que, en lugar de enviar flores, realicen donaciones a dos organizaciones benéficas que ocupaban un lugar especial en su corazón: la Fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome. Según explicaron, este gesto refleja mejor el legado solidario que Neill quiso dejar.

Tomado de El Universal

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