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Explota carro bomba cerca a una base militar del Ejército en Tibú, Norte de Santander
El hecho se registra en la tarde de este jueves y las autoridades adelantan un plan de reacción
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valents2121
Ataque a base militar en Tibú
La opinión
La Opinión
Jueves, 16 de Julio de 2026

Sobre el mediodía de este jueves se registró un nuevo atentado terrorista en Tibú, Norte de Santander, donde muy cerca del batallón de ingenieros número 30 fue activado un carro bomba.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar rechazó la accción terrorista cerca de esta base militar del Ejército Nacional que presta control y vigilancia en la zona. 

"Condenamos el atentado terrorista ocurrido en Tibú tras la activación de un carro bomba. Rechazamos toda forma de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de nuestros ciudadanos. La violencia no puede seguir siendo el camino". 

Poco minutos después del hecho, el Ejército Nacional confirmó a través de un comunicado que una unidad militar en Tibú fue atacada con artefactos explosivos de tipo táctico.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los explosivos, presuntamente lanzado desde un dron, cayó al interior del Batallón de Ingenieros No. 30, en la zona del gimnasio. Un segundo artefacto impactó en las inmediaciones de la entrada principal de las instalaciones militares.

Lea aquí: Se salvó la moto pero no ellos, un muerto y un herido tras fatal caída en la vía Ocaña - Convención

Tras el hostigamiento, las tropas activaron un plan de reacción para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el ataque las tropas activaron un plan de reacción para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Al parecer, una menor de edad habría resultado herida durante el hostigamiento. Sin embargo, se espera confirmación por parte de las autoridades competentes. 

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