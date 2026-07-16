¿Qué pasó realmente? Doña Rosa murió tras confuso accidente de tránsito en la zona rural de El Zulia

Una muerte tan confusa como dolorosa conmocionó ayer, 15 de julio, a la comunidad de El Empalme, en la zona rural de El Zulia. La víctima fue Rosa Ilda Buitrago, quien falleció en un accidente de tránsito cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas.

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Lo cierto es que en el hecho estuvo involucrada una motocicleta. Sobre la vía que comunica La Ye de Astilleros con el sector Agualasal, a la altura de La Martica, fue hallado el cuerpo de la adulta mayor tendido sobre el pavimento, con una grave lesión en la cabeza.

Las versiones de la comunidad están divididas. Algunos habitantes aseguran que doña Rosa fue arrollada por una motocicleta, mientras que otros sostienen que se movilizaba como acompañante en ese vehículo y que, al pasar por un hueco en la vía, cayó al suelo y sufrió el golpe que le causó la muerte.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué fue lo que realmente ocurrió.

El cuerpo fue recogido por una funeraria y posteriormente entregado a sus familiares para las honras fúnebres.

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