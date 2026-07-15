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Citaron a Enano de muerte y destruyeron las pruebas: tarde de violencia en la ciudadela La Libertad, de Cúcuta
Según las primeras investigaciones, el encuentro habría sido coordinado para la tarde del pasado lunes festivo.
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jhonatanalexanderop
Enano Cita de Muerte
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Miércoles, 15 de Julio de 2026

Las circunstancias que rodearon el asesinato de Eder Omar Hernández llevan a las autoridades a creer que el hombre fue citado a una trampa mortal en la esquina de las manzanas F3 y F4 del barrio Torcoroma III, en la ciudadela La Libertad.

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Este sector, caracterizado por su tranquilidad y por ser una zona ampliamente comercial, habría sido el lugar escogido por los sicarios, quienes estaban decididos a acabar con la vida de 'Enano', como era conocido el hombre de 38 años.

Según las primeras investigaciones, el encuentro habría sido coordinado para la tarde del pasado lunes festivo, 13 de julio. La calma habitual del sector se rompió cuando comenzó una persecución.

Enano llegó a una tienda del lugar sobre las 4:00 de la tarde. Vestía una camiseta blanca sin mangas, bermuda beige y sandalias, por lo que las autoridades creen que no se trataba de una reunión formal. Esa misma vestimenta permitió que dos hombres, que llegaron en una motocicleta buscándolo específicamente, lo identificaran de inmediato.

Al reconocerlo, los atacantes se lanzaron en su contra. La víctima alcanzó a reaccionar y, temiendo por su vida, emprendió la huida. Corrió casi toda la cuadra, pero no logró escapar.

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En los primeros metros perdió las sandalias, que quedaron sobre el asfalto, mientras detrás de él avanzaba la motocicleta a toda velocidad. El parrillero sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle. Algunos proyectiles impactaron su espalda y otros, que resultaron mortales, lo hirieron en la cabeza, provocando que cayera boca arriba sobre la vía.

La sevicia del ataque no terminó allí. Los sicarios se acercaron al cuerpo y el parrillero descendió de la motocicleta para rematar a la víctima. En total, Hernández recibió 10 impactos de bala, con los que los agresores se aseguraron de que no sobreviviera.

Aunque en ese momento había pocas personas en la calle, el estruendo de los tiros hizo que varios vecinos salieran de sus viviendas. Algunos alcanzaron a observar cuando el asesino revisó los bolsillos de la víctima.

Sin embargo, no buscaba dinero. Su objetivo era el teléfono celular de Hernández. Una vez lo encontró, lo destruyó a tiros hasta dejarlo completamente inservible. Después volvió a subir a la motocicleta y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

A esa altura, el crimen ya había generado gran conmoción entre los habitantes del sector, quienes observaron desde la distancia el cuerpo tendido sobre un charco de sangre.

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Minutos después llegaron unidades de la Policía y funcionarios de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), quienes realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones.

Las autoridades establecieron que los responsables quedaron registrados en varias cámaras de seguridad, material que ya está siendo analizado para lograr su identificación.

Fuentes judiciales señalaron que la víctima tendría anotaciones por diferentes delitos, por lo que se investiga si ese supuesto pasado judicial guarda relación con el crimen.

De igual forma, los investigadores trabajan para recuperar la información almacenada en el teléfono celular, con el fin de establecer sus últimos contactos y movimientos. La principal hipótesis indica que Hernández habría sido citado a ese lugar por una persona cuya identidad aún se desconoce.

También se conoció que la víctima no residía en Torcoroma III, sino que, al parecer, vivía en el barrio Aeropuerto, por lo que tuvo que desplazarse hasta ese sector de la ciudad. Familiares y amigos lo recordaron como una persona alegre, amante de las reuniones y la música. En redes sociales compartieron videos de momentos vividos con él, que hoy se convierten en el recuerdo de la tercera víctima de homicidio registrada en las últimas tres semanas en la ciudadela La Libertad.

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Capturados Moto Robada
En el Plan Candado

Menos de media hora después del crimen, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la ciudadela para ubicar a los responsables. Casi de manera simultánea, otro hecho de violencia ocurrió en la parte alta del barrio Vallester, donde Andrés Felipe Arias resultó herido con un arma traumática.

Arias recibió un impacto en el pecho y quedó lesionado. Ambos casos movilizaron a la Policía, que activó un Plan Candado en diferentes sectores de la ciudad.

Fue así como, en la calle 29 con avenida 10 del barrio Bellavista, una patrulla interceptó a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN negra, de placa YEB-96G, cuyas características coincidían con las reportadas por testigos del homicidio.

Los sospechosos intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron alcanzados y sometidos a un registro. Cuando los uniformados solicitaron la documentación de la moto, el conductor respondió que el vehículo no era de su propiedad y no presentó los documentos.

Al inspeccionarla con mayor detalle, los policías descubrieron que la placa era falsa. Tras verificar los seriales del motor y del chasis establecieron que la matrícula verdadera era SHJ-85G y que la motocicleta tenía una denuncia vigente por hurto.

Ese hallazgo fue suficiente para proceder con la captura. Sin embargo, durante la requisa también encontraron siete cartuchos, seis convencionales y uno modificado.

Los dos hombres fueron capturados por los delitos de porte ilegal de municiones, receptación y falsedad marcaria. Ahora las autoridades avanzan en el proceso de judicialización y verifican si tienen alguna relación con el homicidio de Eder Omar Hernández y con el ataque en el que resultó herido Andrés Felipe Arias.

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