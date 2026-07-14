Shaggy, la víctima de un crimen de madrugada en la trocha que comunica Villa del Rosario con Los Patios

La estrecha carretera que comunica el sector de Chaparral (Los Patios) con el barrio Primero de Mayo (Villa del Rosario) volvió a convertirse en escenario de muerte, por segunda vez en lo que va del año. El caso ha despertado múltiples interrogantes por las circunstancias en las que ocurrió.

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La víctima fue identificada como Brandon Tarazona, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada de ayer, 13 de julio, tendido a un costado de la vía y con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El joven, conocido como Shaggy, fue protagonista de un macabro hallazgo. Cuando las primeras luces de la mañana iluminaban la escena, algunos transeúntes pasaron por esta vía y, en un punto específico, más cerca del lado rosariense que del patiense, encontraron el cadáver.

Hacia las 6:00 de la mañana fue reportado el hallazgo a las autoridades, aunque se presume que el crimen ocurrió varias horas antes. Shaggy estaba tendido boca abajo, sobre uno de los costados de la carretera, vestido con un conjunto negro. Llevaba una sandalia puesta y la otra estaba a pocos centímetros de su cuerpo.

Inicialmente no parecía un crimen violento y algunos sospecharon que estuviera dormido, pero al ver que no respondía a los llamados y seguía inmóvil, se descartó esta versión. Luego, con la aparición de algunas heridas de bala, se descartó que se hubiera tratado de una muerte natural. A Shaggy lo llevaron a este punto, seguramente desde Villa del Rosario, pues de allí era oriundo, para matarlo en medio de la oscuridad.

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La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargó de realizar la inspección técnica del cadáver. Inicialmente se desconocía la identidad de la víctima, pues no portaba documentos, pero pocas horas después fue plenamente identificada como Brandon Tarazona.

El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los móviles del crimen. No obstante, las condiciones del lugar dificultan la investigación, debido a la escasa presencia de viviendas, la ausencia de cámaras de seguridad y la falta de testigos.

Precisamente esas características hacen pensar que los responsables habrían escogido ese sitio para cometer el homicidio. Se trata del segundo asesinato registrado este año en esa trocha, luego del crimen de Jhoset Rincón Silva, ocurrido el pasado 9 de abril.

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