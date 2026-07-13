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De ser rechazado por su voto a recibir una ola de solidaridad: la historia de don Luis Felipe
Don Luis Felipe, vendedor de panela en Florencia, recibió apoyo de todo el país después de ser expuesto por sus preferencias políticas en un video.
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Don Luis Felipe.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 13 de Julio de 2026

El Colombiano- Lo que comenzó como un episodio de rechazo por diferencias políticas terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que recorrió Colombia y las redes sociales.

Luis Felipe Yagüe, conocido como don Luis Felipe, un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo panela, café, huevos y miel, recibió un masivo respaldo ciudadano después de que un video expusiera sus preferencias políticas.

El caso ocurrió en medio del ambiente de polarización que siguió a las recientes elecciones presidenciales y abrió nuevamente el debate sobre el respeto por las diferencias políticas, la libertad de voto y la convivencia democrática.

La grabación que cambió el rumbo de la historia

La controversia comenzó cuando un docente publicó un video en el que le comunicaba a don Luis Felipe que dejaría de comprarle sus productos debido a las diferencias políticas entre ambos.

Durante toda la conversación, el comerciante escuchó en silencio las palabras de su interlocutor. No respondió con insultos, reclamos ni descalificaciones.

Lea aquí: De la Espriella hablará al país en su tercera alocución como presidente electo

Tiempo después explicó cómo vivió ese momento y dejó claro que no se arrepentía de la decisión que tomó en las urnas. “Yo me sentí feliz, contento, satisfecho con lo que yo he hecho”, afirmó. Para el adulto mayor, el voto hace parte de la libertad que tiene cada ciudadano para elegir a sus gobernantes.

El silencio de don Luis Felipe conmovió a miles de colombianos

Lejos de generar rechazo hacia el vendedor, la difusión del video produjo el efecto contrario. Decenas de habitantes de Florencia comenzaron a acercarse hasta su vivienda para comprar panela, café, huevos y miel, además de expresarle personalmente su respaldo.

La solidaridad también llegó desde distintas regiones del país. A través de llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales, cientos de personas destacaron la serenidad y el respeto con los que el comerciante afrontó una situación que rápidamente se volvió viral.

Con el paso de los días, don Luis Felipe aseguró que la publicación del video terminó beneficiándolo. “En vez de decirle al señor que me hizo un mal, el que publicó ese video, que me dio fue una bendición”, expresó.

Sus palabras fueron ampliamente compartidas por usuarios de redes sociales, quienes resaltaron su actitud conciliadora en un momento de fuerte polarización política.

La familia del comerciante también decidió pronunciarse sobre lo ocurrido. Su hija, Luz Helena Yagüe Rodríguez, afirmó que su padre nunca dio autorización para ser grabado ni para que ese video fuera difundido posteriormente en redes sociales.

Además, explicó que durante toda la conversación él simplemente escuchó lo que le decía la otra persona, sin entrar en discusiones políticas ni responder a las provocaciones.

Un caso que llegó a los organismos de control

Tras la controversia, fueron anunciadas denuncias ante los organismos de control para que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Según la información conocida, el docente señalado habría eliminado las publicaciones relacionadas con el caso y bloqueado sus redes sociales.

Hasta el momento no se han conocido decisiones oficiales sobre esas actuaciones. Mientras avanzan los procesos anunciados, la realidad para don Luis Felipe cambió por completo.

Los pedidos de panela, café, huevos y miel crecieron considerablemente impulsados por ciudadanos que quisieron respaldar su trabajo y enviar un mensaje de respeto frente a las diferencias políticas.

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