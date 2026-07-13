Gobierno electo de Abelardo de la Espriella inicia agenda en Washington para recomponer relación con EE. UU.

A menos de un mes de la posesión presidencial, una delegación de alto nivel del gobierno electo de Abelardo de la Espriella inició este lunes 13 de julio una visita a Washington con el fin de relanzar la relación entre Colombia y Estados Unidos, luego del deterioro que marcó el último tramo de la administración de Gustavo Petro.

La agenda incluye reuniones con el Banco Mundial, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, los departamentos de Comercio y Energía, el Congreso estadounidense y representantes del sector privado, en una gira que también busca fortalecer la confianza de los mercados y abrir nuevas oportunidades de inversión para el país.

La misión está encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Además, se espera que el canciller designado, Omar Bula, participe en parte de las reuniones.

Puede leer: ¿Le toca trabajar este festivo del 13 de julio? Esto le deben pagar

El primer encuentro fue con el Banco Mundial

La agenda comenzó con una reunión entre la delegación colombiana y las directivas del Grupo Banco Mundial, en la que ambas partes definieron una hoja de ruta de trabajo para el periodo 2026-2030.

Según informó la Oficina de Prensa del presidente electo, durante el encuentro el nuevo gobierno presentó las principales prioridades económicas que impulsará desde el próximo 7 de agosto.

Por su parte, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron las alternativas de apoyo técnico y financiero que podrían acompañar la nueva administración.

La reunión abordó un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica, y la evaluación de opciones de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo.

La jornada concluiría con la definición de acuerdos concretos, próximos pasos y una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la relación estratégica entre ambas partes.

En el comunicado oficial, el gobierno electo afirmó que este acercamiento refleja “el compromiso del Gobierno de la Patria Milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno”.

Lea aquí: Subintendente de la Policía fue enviado a detención domiciliaria por presunto fraude con préstamos

Antes de viajar a Estados Unidos, el vicepresidente electo explicó el propósito de la visita a través de sus redes sociales. “Rumbo a Washington. Arranca nuestro camino hacia la misión de la Patria Milagro en Estados Unidos. Esto, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y en cumplimiento de nuestra agenda institucional”, escribió.