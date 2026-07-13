Subintendente de la Policía fue enviado a detención domiciliaria por presunto fraude con préstamos

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Yeison Andrés Mosquera Moreno, subintendente de la Policía, señalado de participar en un presunto esquema de préstamos fraudulentos dirigido contra otros uniformados de la institución.

De acuerdo con la investigación, Mosquera Moreno y una particular identificada como Luz Miryam Marulanda Moreno ofrecían préstamos de bajo monto a policías en el municipio de Cértegui (Chocó), pero les exigían firmar letras de cambio en blanco como garantía.

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Según la Fiscalía, una vez las víctimas pagaban sus deudas, las letras de cambio no les eran devueltas. En cambio, presuntamente eran diligenciadas con valores superiores a los inicialmente pactados. Durante la investigación se recopilaron 13 denuncias relacionadas con esta modalidad.

Posteriormente, los títulos valores eran endosados a una cooperativa que, según las autoridades, no tenía domicilio conocido. Con esos documentos se promovían demandas ejecutivas contra las víctimas, se obtenían decisiones judiciales favorables y, en algunos casos, se logró el embargo de hasta el 25 % del salario de los afectados.

Por estos hechos, el subintendente y la particular fueron imputados por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.

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