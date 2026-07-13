Gobierno de De La Espriella anuncia acciones contra la ANT y Cenit, filial de Ecopetrol

El equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, liderado por el abogado Germán Calderón España, radicó denuncias penales por presuntas irregularidades en la adjudicación y titulación de tierras y contratos por parte de la Agencia Nacional de Tierras y contra Cenit, la filial de Grupo Ecopetrol, especializada en el transporte y la logística de hidrocarburos.

Según anunció el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y líder del "Equipo Dorado Anticorrupción" por medio de su red social X, las denuncias estarían sustentadas en informes de auditoría, contratos, reportes de prensa y advertencias no atendidas de la Contraloría.

La denuncia penal contra la ANT solicita investigar formalmente por delitos contra la administración pública al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, así como a otros posibles implicados indeterminados en un convenio de $500.000 millones entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para adquirir y entregar predios en extinción de dominio en el marco de la reforma agraria.

Puede leer: ¿Puede la IA acompañar la salud mental? Esta es la apuesta de un psicólogo cucuteño

Según el informe presentado por el grupo liderado por España, aunque se habría desembolsado 80% de los recursos del convenio ANT-SAE, la ejecución material es de no más de 1%, ya que no existen escrituras públicas que formalicen la propiedad de los predios a favor de los campesinos, por lo que el equipo advierte que los campesinos corren el riesgo de recibir tierras sin títulos idóneos ni saneados jurídicamente, por lo que se anunciaron acciones disciplinarias y fiscales complementarias ante los organismos competentes.

Adicionalmente, España informó sobre un contrato de asesoría jurídica por $23.600 millones celebrado por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. con la firma Gesycobro S.A.S., donde afirmó que Gesycobro es una empresa de reciente creación con un capital social registrado de solo $117 millones y sin experiencia acreditada en el sector energético ni de hidrocarburos.

En esta línea, en abogado argumenta un posible conflicto de intereses al señalar que abogados de la firma contratista tendrían nexos políticos con el exvicepresidente legal de Cenit, Jorge Edilson Murcia.

Tomado de La República / Asuntos legales