De la Espriella hablará al país en su tercera alocución como presidente electo

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que este lunes 13 de julio realizará su tercera alocución dirigida a los colombianos, en la que presentará avances del proceso de transición, decisiones del gobierno entrante y su visión para los próximos años.

A través de su cuenta en X, el mandatario electo invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión. “Los invito a acompañarme en mi tercera alocución como presidente electo de los colombianos”, escribió.

Asimismo, anticipó que el mensaje estará enfocado en los principales retos del país y en las acciones que adelanta su equipo durante el empalme con el Gobierno saliente. “Estamos en un momento decisivo para el futuro de nuestra patria. Les compartiré los avances, las decisiones y la visión del Gobierno que desde ya trabaja con determinación para construir la Patria Milagro”, expresó.

La alocución será transmitida a las 8:00 p. m. a través de todas las redes sociales del presidente electo.

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¿Qué dijo De la Espriella sobre el trabajo y la cotización por horas en Colombia?

Cabe mencionar que un día antes del anuncio de la alocución, el gobierno electo desmintió que exista una decisión para reglamentar el trabajo o la cotización por horas en Colombia, luego de la controversia generada por declaraciones del abogado Charles Chapman, quien integraba el equipo de empalme en el sector Trabajo.

Chapman había afirmado en una entrevista con Valora Analitik que, a partir de agosto, sería posible cotizar por horas, argumentando que la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro contemplaba esa posibilidad en dos de sus artículos.

Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones del presidente electo aclaró que esas afirmaciones “no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”.

Además, el comunicado confirmó que Charles Chapman ya no hace parte del equipo de empalme, reiterando que, hasta el momento, no existe una determinación oficial sobre la reglamentación del trabajo o la cotización por horas en el país.