¿Cuándo reabrirán el puente Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña? Así avanzan las obras

Las obras de recuperación del puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los principales corredores entre Colombia y Venezuela, avanzan en su fase final y la reapertura del paso vehicular podría darse en aproximadamente un mes, según informó este miércoles el alcalde del municipio venezolano de Pedro María Ureña, Jhon Carrillo.

El mandatario indicó que, tras una inspección realizada junto al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, representantes del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y funcionarios de la Cancillería venezolana, se constató un avance significativo en los trabajos ejecutados sobre la estructura.

"Prácticamente ya terminó la construcción del muro ciclópeo que protege los pilotes del lado venezolano. En este momento se trabaja en el terraplén para darle estabilidad a la losa que resultó afectada por el socavamiento. Estamos muy cerca de terminar esta primera etapa", explicó Carrillo.

Según el alcalde, las labores que actualmente se desarrollan son ejecutadas por el Gobierno venezolano, aunque, debido al carácter internacional del puente, existe coordinación con las autoridades colombianas, entre ellas el Ministerio de Transporte, Invías, la Policía y Migración Colombia, especialmente para el manejo del flujo peatonal.

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Obras alcanzan el 90 %

Carrillo señaló que el trabajo considerado prioritario para recuperar la movilidad ya alcanza cerca del 90 % de ejecución.

Explicó que el daño más crítico correspondía al cedimiento de la losa de aproximación ocasionado por el socavamiento del terreno, situación que obligó a suspender completamente el tránsito vehicular.

"El trabajo que imposibilita el paso vehicular es precisamente el que está llegando a su finalización. Después vendrá una segunda etapa para reforzar otros pilotes, pero esos trabajos ya no impedirían la circulación de vehículos", afirmó.

El mandatario indicó que, de acuerdo con la información suministrada por los ingenieros encargados de la obra, una vez concluya esta fase será posible restablecer progresivamente el tránsito mientras continúan las intervenciones complementarias sobre la estructura.

Foto / Cortesía de la Alcaldía de Ureña

Reapertura en cerca de 20 días

Aunque evitó dar una fecha definitiva, el alcalde aseguró que las proyecciones técnicas apuntan a que la primera fase concluirá en un plazo cercano a tres semanas.

"Prefiero ser cuidadoso con los tiempos, pero los ingenieros hablan de un máximo de un mes. Incluso estiman que en unos 20 días podrían quedar listos los trabajos principales", indicó.

No obstante, aclaró que posteriormente continuarán otras labores de mantenimiento y embellecimiento del puente, las cuales podrían generar restricciones temporales sin necesidad de volver a cerrar completamente el paso.

Paso peatonal continúa habilitado

Mientras concluyen las obras, el tránsito vehicular sigue suspendido sobre el puente Francisco de Paula Santander.

Las autoridades mantienen habilitado únicamente el paso peatonal en tres franjas horarias:

De 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Los horarios corresponden a Colombia y, según la administración municipal de Ureña, pueden modificarse dependiendo del avance de las obras.

Más de dos meses de trabajos

La emergencia en esta estructura binacional comenzó el 1 de mayo, cuando las autoridades venezolanas ordenaron el cierre preventivo del puente tras detectarse un grave proceso de socavación en el costado venezolano.

Al día siguiente se suspendió completamente el tránsito vehicular y, en Colombia, el cierre fue oficializado mediante la Resolución 1592 del 2 de mayo de 2026 de Invías.

Foto / Cortesía de la Alcaldía de Ureña

Los informes técnicos advirtieron que la erosión del río Táchira comprometía la estabilidad de varias pilas y del estribo venezolano, lo que obligó a ejecutar obras de protección hidráulica, estabilización del terreno, construcción de gaviones y recuperación de la losa de aproximación.

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Persisten las inconformidades en la frontera

Aunque las autoridades venezolanas aseguran que la recuperación del puente Francisco de Paula Santander avanza y que la reapertura vehicular podría darse en unas tres semanas, entre los habitantes de la zona de frontera persiste el descontento por la duración de las obras y las restricciones de movilidad.

En redes sociales, varios ciudadanos manifestaron que los avances anunciados no corresponden con el tiempo que lleva cerrada la infraestructura. Algunos señalaron que desde el inicio de la intervención se han anunciado plazos que posteriormente han sido modificados, por lo que pidieron una fecha concreta para la reapertura.

Otra de las principales inconformidades tiene que ver con los horarios del paso peatonal. Usuarios que cruzan diariamente entre Cúcuta y Ureña solicitaron que el tránsito para peatones permanezca habilitado durante toda la jornada o, al menos, que no se realicen cambios frecuentes en los horarios, pues aseguran que esto afecta a trabajadores, estudiantes y personas que deben desplazarse por motivos médicos o comerciales.

Por ahora, el tránsito de vehículos ha sido desviado hacia los puentes internacionales Simón Bolívar y Atanasio Girardot, mientras miles de ciudadanos y transportadores esperan la reapertura de uno de los pasos fronterizos más utilizados entre Norte de Santander y el estado Táchira.