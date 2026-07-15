Un fuerte viento y un colchón, la trágica muerte de don Dagoberto en La Subida del Indio, de Cúcuta

Los fuertes vientos que han azotado a Cúcuta y su área metropolitana provocaron un hecho que cobró la vida de un adulto mayor en la mañana de ayer, 14 de julio. En un suceso tan trágico como desafortunado, un hombre, identificado preliminarmente como Dagoberto, murió luego de que una ráfaga de viento lo desestabilizara mientras caminaba por un andén.

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Según la información conocida, el adulto llevaba un colchón sobre sus hombros, que al parecer le habían regalado minutos antes y que transportaba hacia su vivienda. Cuando transitaba por La Subida del Indio, un fuerte ventarrón lo hizo perder el equilibrio y caer por un desnivel.

El hombre recorrió aproximadamente ocho metros en la caída hasta quedar tendido en una zona boscosa. Su cuerpo quedó entre botellas y otros desechos, sin signos de movimiento.

Habitantes del sector se percataron de lo ocurrido y, desde la parte alta del lugar, intentaron verificar si aún presentaba señales de vida. Sin embargo, todo indica que el fallecimiento fue inmediato, presuntamente a causa de las graves lesiones sufridas durante la caída.

A pocos metros del cuerpo quedó el colchón que transportaba y que terminó convirtiéndose en el elemento que antecedió el fatal accidente. El caso fue reportado a las autoridades, que llegaron al sitio para confirmar el deceso y realizar la inspección técnica del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se espera sea reclamado por sus familiares para darle el último adiós.

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