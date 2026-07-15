Gobierno pone en marcha nueva metodología para delimitar el páramo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 863 de 2026, mediante la cual adopta una metodología nacional de delimitación progresiva para los procesos de delimitación participativa de páramos en Colombia.



Esta metodología busca que los territorios donde ya culminó el proceso participativo avancen hacia la delimitación, mientras continúan el diálogo y las etapas pendientes en los demás sectores.

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El Ministerio informó que esta herramienta surgió al evidenciar que en complejos de páramo como Santurbán, los municipios no culminan las etapas de participación al mismo tiempo, lo que se presenta como una oportunidad para ordenar avances progresivos.



“Por ello, la Resolución 863 establece una metodología que permite convertir en decisiones concretas los avances construidos con las comunidades, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios, sin fragmentar los ecosistemas ni reducir los estándares de participación y protección ambiental definidos por la Corte Constitucional”, señaló el Ministerio de Ambiente.

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Como primera aplicación de esta metodología, el Ministerio publicó para comentarios de la ciudadanía el proyecto de resolución de delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.



El proyecto propone delimitar progresivamente 29.199,44 hectáreas en 19 municipios con área de páramo que ya concertaron los seis temas ineludibles definidos por la Corte Constitucional. Además, incorpora nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico.



Además, el Ministerio también puso a consideración de la ciudadanía otros dos proyectos de resolución; uno para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo en la microcuenca de la quebrada La Baja y otro para actualizar y prorrogar la reserva temporal del costado occidental del macizo mientras culminan los estudios científicos.

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"La mayor responsabilidad que tenemos como Estado es proteger el agua. Cuidar la estrella hídrica de Santurbán significa proteger el abastecimiento de agua para más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. El agua no es de derecha ni de izquierda; el agua es de todos, y protegerla es un deber legal del Estado", afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez.



La ministra también reiteró que las iniciativas publicadas no desconocen la realidad de la pequeña minería tradicional ni de los procesos de formalización que actualmente se encuentran en curso.



La funcionaria indicó que en las áreas de páramo la minería está prohibida por la legislación vigente, mientras que en las reservas propuestas, los procesos de formalización de pequeña escala podrán continuar conforme a la ley, siempre que cumplan con la evaluación ambiental y demuestren su compatibilidad con la protección del sistema hídrico.

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