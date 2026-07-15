Metro de Bogotá tendrá 17 obras de arte permanentes en sus estaciones

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Empresa Metro de Bogotá darán a conocer el 29 de julio los 17 artistas ganadores de la convocatoria 'La vida que circula', cuyas obras serán instaladas en las fachadas de acceso de diez estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá, ubicadas en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos.

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La iniciativa contempla la selección de 17 propuestas visuales distribuidas en diez categorías, correspondientes a las estaciones 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 16 del sistema.



Cada obra desarrollará el concepto 'La vida que circula', con el propósito de integrar el arte al espacio público y destacar las características geográficas, sociales y culturales de los entornos donde operará el Metro.



Las categorías otorgarán estímulos económicos de 11,41 millones de pesos por cada propuesta seleccionada. En las estaciones que cuentan con más de una superficie de intervención se entregarán dos o hasta cuatro estímulos, de acuerdo con las características de cada edificio de acceso.



En total, la convocatoria reconocerá 17 propuestas artísticas que serán reproducidas en gran formato.

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Entre las estaciones con mayor número de intervenciones se encuentra la estación 14 (Calle 45), ubicada entre Chapinero y Teusaquillo, donde serán seleccionadas cuatro obras.



Las estaciones 5 (Hospital de Kennedy), 7, 9 (SENA) y 12 (Avenida Jiménez) contarán con dos propuestas cada una, mientras que las estaciones 3, 8 (Puente Aranda), 10, 11 (HOMI) y 16 (Calle 72) tendrán una intervención artística.

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Las obras serán impresas sobre plafones metálicos microperforados de gran formato y permanecerán exhibidas durante 20 años, convirtiéndose en parte permanente de la imagen de la Primera Línea del Metro.



Las piezas fueron concebidas para adaptarse a superficies horizontales y verticales de gran escala, con dimensiones que alcanzan hasta 16,6 metros de alto y más de 37 metros de ancho, según la estación.



La convocatoria estuvo dirigida a artistas residentes en Bogotá con una trayectoria mínima de diez años en artes plásticas y visuales. Además, permitió el uso de herramientas de inteligencia artificial, siempre que el componente creativo y autoral de las propuestas fuera de origen humano y se garantizaran los derechos de propiedad intelectual.



De acuerdo con Idartes y la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto busca incorporar el arte como un elemento de apropiación ciudadana de la nueva infraestructura, fortalecer la relación entre las comunidades, el espacio público y el arte urbano.

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