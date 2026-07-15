Ataque con explosivos contra estación de Policía en Arauca deja tres muertos y 10 heridos

Al menos tres personas muertas, entre ellas dos policías y una civil, además de 10 heridos dejó un ataque con explosivos a la subestación de Policía en el centro poblado de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca).



Así lo informó esta noche el general William Rincón, director de la Policía, quien por el momento desestimó atribuir el ataque a algún grupo armado ilegal, aunque las versiones locales señalan al grupo guerrillero ELN de estar detrás del atentado.



"He dispuesto todas las capacidades para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atroz crimen", expresó el oficial.

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Los uniformados muertos son los patrulleros Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España, mientras que la identidad de la mujer muerta no fue suministrada.



Rincón calificó el ataque de "vil y despiadado", al tiempo que señaló que nueve uniformados y un soldado profesional resultaron heridos en el ataque y ya reciben atención médica.



"Rechazo este acto con total contundencia, la vida de mis policías y de todos los colombianos se respeta, no existe justificación alguna para sembrar terror y dolor", expresó el director de la Policía.



Envió además un mensaje de "solidaridad" hacia las familias de los policías muertos y heridos.

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