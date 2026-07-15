La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Ataque con explosivos contra estación de Policía en Arauca deja tres muertos y 10 heridos
El atentado ocurrió en el centro poblado de Betoyes, en Tame. Entre las víctimas hay dos patrulleros de la Policía y una mujer civil.
Authored by
cesarmuñoz
Tame-Policías-asesinados. Foto: Colprensa.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 15 de Julio de 2026

Al menos tres personas muertas, entre ellas dos policías y una civil, además de 10 heridos dejó un ataque con explosivos a la subestación de Policía en el centro poblado de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca).

Así lo informó esta noche el general William Rincón, director de la Policía, quien por el momento desestimó atribuir el ataque a algún grupo armado ilegal, aunque las versiones locales señalan al grupo guerrillero ELN de estar detrás del atentado.

"He dispuesto todas las capacidades para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atroz crimen", expresó el oficial.

Lea aquí: Magistrado Ramelli rechaza acabar la JEP como lo advierte el presidente

Los uniformados muertos son los patrulleros Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España, mientras que la identidad de la mujer muerta no fue suministrada.

Rincón calificó el ataque de "vil y despiadado", al tiempo que señaló que nueve uniformados y un soldado profesional resultaron heridos en el ataque y ya reciben atención médica.

"Rechazo este acto con total contundencia, la vida de mis policías y de todos los colombianos se respeta, no existe justificación alguna para sembrar terror y dolor", expresó el director de la Policía.

Envió además un mensaje de "solidaridad" hacia las familias de los policías muertos y heridos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Héctor Parra
Héctor Parra
Suspenden la designación de Héctor Parra como representante de los exrectores en el Consejo Superior de la UFPS
La Opinión
Argentina vs Inglaterra
Argentina vs Inglaterra
Argentina e Inglaterra se citan en un duelo con historia por un cupo a la final del Mundial 2026
La Opinión
Urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz, colapsada/Foto: cortesía
Urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz, colapsada/Foto: cortesía
Cartera de EPS asfixia al Erasmo Meoz y expone vida de pacientes
Orlando Carvajal