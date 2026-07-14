Exjefes de las Farc proponen diálogo a De la Espriella para implementar el acuerdo de paz

Los exmiembros del secretariado de las FARC le enviaron una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que proponen buscar un acuerdo para la implementación del acuerdo de paz, firmado hace ya 10 años.



En su comunicación, le dicen que el Estado colombiano asumió unos compromisos en ese acuerdo, que está en la obligación de cumplir, y por su parte están dispuestos a cumplir los que les corresponden a ellos, como consecuencia de ese acuerdo.

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"Estamos seguros que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado, con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos. En ese sentido, le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón", señala la comunicación.



La carta se conoce pocas horas después de que De la Espriella aseguró en una alocución a través de sus redes sociales que trabajará para que Rodrigo Londoño, el exjefe del secretariado de las FARC, pase su vida en la cárcel. Para lograrlo, el presidente electo tendría que promover una reforma constitucional en el Congreso y desconocer el acuerdo que se firmó en 2026.

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Londoño, quien se presentó este martes ante la JEP, luego de que se le autorizó un viaje para participar en un evento político en España aseguró que está dispuesto a ser el firmante número 501 asesinado si ese es el costo de cumplir con el acuerdo de paz.



De la Espriella también anunció que no tendrá en su gobierno Comisionado para la Paz ni consejero para la implementación de los acuerdos de paz pues lo que esperan los colombianos es que trabaje por la seguridad del país, por lo cual solo contará con un consejero para la seguridad.

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En su carta, los exmiembros del secretariado de las FARC reconocen que han estado en orillas políticas completamente opuestas del presidente electo, pero aseguran que eso no impide buscar espacios de diálogo.



"Esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil, comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política, entre otros, como lo reza el Acuerdo de Paz firmado", afirmaron.

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