La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Indepaz reporta nueva masacre en Cauca: tres hombres fueron hallados muertos
Las víctimas fueron encontradas en distintos puntos del municipio de Almaguer y, de forma preliminar, presentaban heridas de arma de fuego y signos de tortura.
Authored by
dsifontes
CintaEmergencia
Colprensa
Colprensa
Lunes, 13 de Julio de 2026

Tres personas fueron halladas muertas en distintos puntos del municipio de Almaguer, Cauca, en un caso que es investigado por las autoridades y que fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 71 registrada en Colombia durante 2026.

De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, dos de los cuerpos fueron encontrados cerca de la cabecera municipal, mientras que el tercero fue ubicado en el sector de La Parada, sobre la vía que comunica con el municipio de Bolívar.

Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente. De manera preliminar, se trataría de tres hombres, algunos de los cuales presentaban signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego.

Lea aquí: Gobierno electo desmiente cambios al trabajo por horas

La organización recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 020 de 2022 y el informe de seguimiento 013 de 2026 para este municipio, en los que advierte sobre la persistencia de riesgos derivados de la presencia y disputa de grupos armados ilegales por el control territorial y de las economías ilícitas en el Macizo Colombiano.

Según esos documentos, el riesgo continúa por la insuficiente respuesta institucional y el fortalecimiento del control ejercido por estructuras armadas en varias zonas rurales de Almaguer.

Indepaz señaló que entre los grupos con presencia en la zona figuran los frentes Carlos Patiño y Andrés Patiño del Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de carácter local.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

Recomendados para ti
Temas del Día
Venezuela
Venezuela
El entrenador de ciclismo que desafió el concreto para buscar vidas en La Guaira, Venezuela
Keila Vílchez B.
La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Ruta de la Esperanza.
La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Ruta de la Esperanza.
La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Fotomaratón Ruta de la Esperanza
La Opinión
Choque Poste Anillo Vial Oriental
Choque Poste Anillo Vial Oriental
Un roce con el andén y un golpe seco con un poste: así fue el mortal choque de un motociclista en Villa del Rosario
La Opinión