Indepaz reporta nueva masacre en Cauca: tres hombres fueron hallados muertos

Tres personas fueron halladas muertas en distintos puntos del municipio de Almaguer, Cauca, en un caso que es investigado por las autoridades y que fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 71 registrada en Colombia durante 2026.



De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, dos de los cuerpos fueron encontrados cerca de la cabecera municipal, mientras que el tercero fue ubicado en el sector de La Parada, sobre la vía que comunica con el municipio de Bolívar.



Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente. De manera preliminar, se trataría de tres hombres, algunos de los cuales presentaban signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego.

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La organización recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 020 de 2022 y el informe de seguimiento 013 de 2026 para este municipio, en los que advierte sobre la persistencia de riesgos derivados de la presencia y disputa de grupos armados ilegales por el control territorial y de las economías ilícitas en el Macizo Colombiano.



Según esos documentos, el riesgo continúa por la insuficiente respuesta institucional y el fortalecimiento del control ejercido por estructuras armadas en varias zonas rurales de Almaguer.



Indepaz señaló que entre los grupos con presencia en la zona figuran los frentes Carlos Patiño y Andrés Patiño del Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de carácter local.

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